Мати 13-річного українця, якого знайшли мертвим у Іспанії, розповіла про його останні дні

За словами жінки, останнім часом син був у поганому настрої та видалив історію пошуку з комп'ютера

Загибель 13-річного українця Тараса в місті Бадахос, Іспанія, шокувала жителів та однокласників. Хлопчик розбився, впавши зі скелі.

Правоохоронці поки не знайшли доказів, що до загибелі Тараса були причетні інші люди. Про це пише видання HOY.

Тарас з родиною є біженцями з України через війну. Вони близько двох років жили у квартирі в Старому місті Бадахос, хлопчик навчався у середній школі Кастелар.

Тарас. Фото HOY

Минулої неділі Тарас вийшов з дому о 17:30, сказавши, що йде гуляти. Коли підліток не повернувся за годину, мати зауважила, що він не вдягнув куртку, не взяв грошей. Жінка насторожилася.

Вранці в понеділок мати заявила про зникнення хлопця у поліцію. За її словами, син ніколи раніше не тікав з дому. Жінка розповіла про кілька тривожних моментів. За її словами, Тарас видалив історію переглядів на своєму комп'ютері та останнім часом перебував у поганому настрої.

Того ж дня туристи помітили тіло на схилах Алькасаби. Там рідко їздять, особливо останній рік, адже територія закрита парканами через ремонтні роботи.

Триває розслідування загибелі дитини. Деталі не розголошуються, але у поліції заявили, що основною лінією розслідування є те, що до смерті не причетні треті особи. Однак для остаточного висновку знадобиться час. Очікують на висновки судово-медичної експертизи.

Новина про загибель Тараса справила глибоке враження на його однокласників. В школі організували хвилину мовчання. Педагоги також спілкуються з учнями в надії отримати інформацію, яка могла б допомогти у розслідуванні.

Тарас уже досить добре розмовляв іспанською. Проте, як пишуть у ЗМІ, мав замкнутий характер, що перешкоджало соціальній інтеграції більше, ніж його статус іммігранта. При цьому хлопчик грав у шахи та займався бадмінтоном.

Муніципальний спортивний фонд надіслав свої співчуття родині Тараса з приводу їхньої втрати. Співчуття родині висловив також мер Бадахосу Ігнасіо Грагера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Празі заарештували 36-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-ї річної Валерії у Німеччині.