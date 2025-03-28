Мать 13-летнего украинца, которого нашли мертвым в Испании, рассказала о его последних днях

По словам женщины, в последнее время сын был в плохом настроении и удалил историю поиска с компьютера

Гибель 13-летнего украинца Тараса в городе Бадахос (Испания) шокировала жителей и одноклассников. Мальчик разбился, упав со скалы.

Стражи порядка пока не нашли доказательств, что к гибели Тараса были причастны другие люди. Об этом пишет издание HOY.

Тарас с семьей являются беженцами из Украины из-за войны. Они около двух лет жили в квартире в Старом городе Бадахос, мальчик учился в средней школе Кастеллара.

Тарас. Фото HOY

В минувшее воскресенье Тарас вышел из дома в 17:30, сказав, что идет гулять. Когда подросток не вернулся через время, мать заметила, что он не надел куртку, не взял денег. Женщина насторожилась.

Утром в понедельник она заявила об исчезновении мальчика в полицию. По ее словам, сын никогда раньше не убегал из дома. Женщина рассказала о нескольких тревожных моментах. По ее словам, Тарас удалил историю просмотров на своем компьютере и в последнее время находился в плохом настроении.

В тот же день туристы заметили его тело на склонах Алькасабы. Там редко ездят, особенно в последний год, ведь территория закрыта заборами из-за ремонтных работ.

Продолжается расследование гибели ребенка. Детали не разглашаются, но в полиции заявили, что основной линией расследования является то, что к смерти не причастны третьи лица. Однако для окончательного вывода понадобится время. Ждут выводов судебно-медицинской экспертизы.

Новость о гибели Тараса произвела глубокое впечатление на его одноклассников. В школе организовали минуту молчания. Педагоги также общаются с учениками в надежде получить информацию, которая могла бы помочь в расследовании.

Тарас уже довольно хорошо говорил на испанском. Однако, как пишут в СМИ, у него был замкнутый характер, что препятствовало социальной интеграции больше, чем его статус иммигранта. При этом мальчик играл в шахматы и занимался бадминтоном.

Муниципальный спортивный фонд направил свои соболезнования семье Тараса по поводу их потери. Соболезнование семье выразил также мэр Бадахоса Игнасио Грагера.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Праге арестовали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней Валерии в Германии.