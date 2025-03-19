Скандал у Сервісному центрі МВС з корупцією: "Кристалбанк" пояснив, чому приймає тільки готівку

В банку стверджують, що POS-термінали у відділеннях не можуть використовуватися для оплати будь-чого, оскільки установа не є торговою організацією

Журналіст Євген Плінський викрив нову корупційну схему, яка діє у Сервісному центрі МВС на вулиці П. Усенка, 8. Схема полягає у непрозорих умовах оплати послуг, що фактично нав’язують громадянам додаткові витрати. У відділенні "Кристалбанку", що монопольно працює в Сервісному центрі МВС, клієнти не можуть оплатити послуги банківською карткою – лише готівкою.

"Телеграф" надіслав запит "Кристалбанку" з проханням пояснити ситуацію та отримав відповідь.

Видання запитало "Кристалбанк", чому він має термінали, але при цьому розраховує оплату за послуги сервісного центру як зняття готівки з комісією, та чому не можна сплатити за реквізитами.

У відповіді йдеться, що для здійснення розрахунково-касового обслуговування без відкриття рахунку, в касах відділень банку, зокрема згаданому, що розташоване в одному приміщенні з Сервісним центром МВС № 8049, клієнтам надається можливість здійснити оплату рахунків за послуги, які надає, в тому числі СЦ МВС, як готівковим, так і безготівковим способом.

Для цього у відділенні є касові POS-терміналами, які, як стверджує банк, за допомогою платіжних карток можуть здійснювати лише зняття та видачу готівкових коштів, оскільки банк не є торговою точкою.

В банку пояснили, що безготівкові платежі клієнти можуть здійснювати, переказуючи гроші через систему електронних платежів (СЕП), а не за допомогою касового POS-терміналу.

Що стосується високої комісії, в установі зазначили, що у відділеннях на стендах та касових вікнах є інформація про розмір комісії від платіжних систем. За видачу готівкових коштів в POS-терміналах банку за картками, що емітовані іншими банками, вона становить 2% для Mastercard та 2,5% для VISA.

Раніше журналіст Євген Плінський розкрив деталі обшуків на об’єктах "Укрзалізниці". Він зазначив, що схема нібито стосується розподілу провідників на потяги за напрямками.