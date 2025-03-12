Була не гірша за Межигір’я: як виглядала таємна дача Януковича під Києвом і що з нею сталося
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"Руский мір" спалив шикарний маєток президента-втікача
У володінні колишнього президента України Віктора Януковича було не лише Межигір’я на Київщині, а й 30 гектарів лісових угідь поблизу села Сухолуччя. Там у нього посеред лісу була шикарна резиденція, де він любив збирати друзів-олігархів.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала таємна дача Віктора Януковича та що з нею сталося на початку повномасштабної війни. Ми дізналися деякі факти.
Мисливська резиденція Януковича в Сухолуччі — що про неї відомо
Угіддя поблизу села Сухолуччя використовували як мисливську резиденцію ще за часів Радянського Союзу, тому тут відпочивали багато високопосадовців та партійних босів. У 2012 році ця територія перейшла у володіння товариства "Кедр", пов’язане з Януковичем і стало його "загадковою" резиденцією.
Журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що під час свого правління на цій дачі Янукович облаштував елітний мисливський клуб для своїх друзів-олігархів. Його найчастішими гостями були Андрій Клюєв, Леонід Кравчук, Віктор Пінчук, Леонід Кучма, Вадим Новинський та інші.
Після втечі Януковича його резиденцію для широкого доступу відкрили у 2017 році, і вона була перлиною ландшафтного дизайну. На території був шикарний особняк, маленька церква, гарний сосновий ліс, озера, гавань для яхт та Київське море. Там проводили екскурсії, обладнали відпочинковий комплекс і кожен бажаючий міг помилуватися природою.
Що сталося з дачею Януковича у Сухолуччі
Але наприкінці лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, "руский мір" повністю спалив шикарний маєток у Сухолуччі. Ця територія стала місцем боїв, будівлі були зруйновані, в дім потрапив ворожий снаряд.
За даними журналістів, у резиденції експрезидента Януковича загинуло щонайменше двоє українських військових. Про те, що на території заповідника точилася стрілянина, свідчила купа гільз на асфальті.
Але горіла не лише дача, а й зелені насадження довкола неї. Проте добре, що природа навіть після пожежі здатна до відновлення і молоді пагони з часом почали пробиватися зі згорілої землі.
"Телеграф" писав раніше, як колись виглядала дача Ющенка у Карпатах і що з нею зараз. Кому зараз належить маєток – невідомо.