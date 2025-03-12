Була не гірша за Межигір’я: як виглядала таємна дача Януковича під Києвом і що з нею сталося

"Руский мір" спалив шикарний маєток президента-втікача

У володінні колишнього президента України Віктора Януковича було не лише Межигір’я на Київщині, а й 30 гектарів лісових угідь поблизу села Сухолуччя. Там у нього посеред лісу була шикарна резиденція, де він любив збирати друзів-олігархів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала таємна дача Віктора Януковича та що з нею сталося на початку повномасштабної війни. Ми дізналися деякі факти.

Мисливська резиденція Януковича в Сухолуччі — що про неї відомо

Угіддя поблизу села Сухолуччя використовували як мисливську резиденцію ще за часів Радянського Союзу, тому тут відпочивали багато високопосадовців та партійних босів. У 2012 році ця територія перейшла у володіння товариства "Кедр", пов’язане з Януковичем і стало його "загадковою" резиденцією.

Резиденція Януковича у Сухолуччі, Фото: uatravel.net

Журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що під час свого правління на цій дачі Янукович облаштував елітний мисливський клуб для своїх друзів-олігархів. Його найчастішими гостями були Андрій Клюєв, Леонід Кравчук, Віктор Пінчук, Леонід Кучма, Вадим Новинський та інші.

Для широкого доступу цю резиденцію відкрили у 2017 році, Фото: uatravel.net

Після втечі Януковича його резиденцію для широкого доступу відкрили у 2017 році, і вона була перлиною ландшафтного дизайну. На території був шикарний особняк, маленька церква, гарний сосновий ліс, озера, гавань для яхт та Київське море. Там проводили екскурсії, обладнали відпочинковий комплекс і кожен бажаючий міг помилуватися природою.

Таємна дача Януковича була перлиною ландшафтного дизайну, Фото: uatravel.net

Дачу Януковича оточував сосновий ліс, Фото: uatravel.net

Що сталося з дачею Януковича у Сухолуччі

Але наприкінці лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, "руский мір" повністю спалив шикарний маєток у Сухолуччі. Ця територія стала місцем боїв, будівлі були зруйновані, в дім потрапив ворожий снаряд.

В будинок потрапив ворожий снаряд

Як виглядала дача Януковича в Сухолуччі до і після повномасштабної війни

За даними журналістів, у резиденції експрезидента Януковича загинуло щонайменше двоє українських військових. Про те, що на території заповідника точилася стрілянина, свідчила купа гільз на асфальті.

Територія резиденції стала місцем боїв

Але горіла не лише дача, а й зелені насадження довкола неї. Проте добре, що природа навіть після пожежі здатна до відновлення і молоді пагони з часом почали пробиватися зі згорілої землі.

Дачу Януковича у Сухолуччі після "русского міру"

"Телеграф" писав раніше, як колись виглядала дача Ющенка у Карпатах і що з нею зараз. Кому зараз належить маєток – невідомо.