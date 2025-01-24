Скільки людей житиме в Україні за 15 років - є два сценарії

Перепис населення був лише раз, понад 20 років тому

Населення України скорочується, а під час війни це відбувається особливо стрімко. Є два сценарії, скільки українців залишиться до 2040 року, проте за обома нас буде значно менше, ніж до повномасштабної війни.

Про це пише OBOZ.UA, базуючись на останньому дослідженні McKinsey Global Institute щодо ситуації з демографією у світі, а також на Стратегії демографічного розвитку України до 2040-го року.

Варто розуміти, що перепис населення в Україні проводився лише раз, у 2001 році — тоді нарахували 48,5 млн осіб. Демографам не вистачає даних, щоб зробити повноцінну аргументовану оцінку. Тільки після завершення війни, провівши перепис населення, можна буде дати реальну оцінку ситуації.

До початку повномасштабної війни, станом на січень 2022-го, в Україні нараховувалося 42 млн жителів. Станом на липень 2024-го, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, залишилось 35,8 млн, з яких 31,1 млн – на підконтрольній території.

"Ні 50, ні 40 мільйонів громадян в Україні вже не буде. Хіба що у разі інтенсивної імміграції. Але це вже будуть не українці і, найімовірніше, навіть не європейці", – вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Є два сценарії, скільки жителів буде в Україні через 15 років. Інерційний сценарій передбачає "реалізацію наявної системи державної підтримки населення з урахуванням поточної демографічної ситуації без запровадження додаткових інструментів впливу". За ним до 2030-го року населення України скоротиться до 31,6 млн, у 2035-му – до 30,5 млн. У 2040-му в Україні залишиться лише 28,9 млн жителів.

Другий — сценарій змін передбачає створення умов для повернення громадян України з-за кордону та відтворення населення. Навіть за цим, більш позитивним розвитком подій, кількість українців у 2030-му буде всього 33,5 млн осіб. До 2040 населення зросте до 33,9 млн. Таким чином показників, що були станом на 2021 рік, до повномасштабної війни (41 млн осіб) Україна не досягне за жодним зі сценаріїв.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні можна буде провести наступний перепис населення. Свою думку з цього приводу висловив доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.