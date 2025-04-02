Кулеба дал важный совет всем украинцам: нужно вспомнить одно слово

Кулеба рассказал, какой лозунг он выбрал лично для себя

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал важный совет украинцам. По его словам, люди должны начать мыслить иначе и в политике, и в жизни.

Об этом он сказал во время интервью LIGAnet. Кулеба считает, что украинцы должны стать оптимистами и вернуть обратно слово "победа" в свой личный словарь.

"Большая беда, что мы выбросили слово победа из своего словаря. Нам стало стыдно об этом говорить. Послушайте россиян. У них с 22-го года на сантиметр планка относительно поставленной цели не опустилась. И у нас так не должно быть. Мы должны верить в победу, мы должны верить в то, что мы способны. Ничего не бывает предопределено. Сейчас мы, например, считаем данностью победу союзников во Второй мировой, но они так не считали тогда", — отметил Кулеба.

Также экс-министр рассказал, какой лозунг он выбрал лично для себя.

"Пессимисты не выиграли ни одной войны" — слова Эйзенхауэра (34-й президент США и один из крупнейших полководцев Второй мировой войны). Я сделал эти слова своим собственным лозунгом. Как бы не было трудно — ты должен оставаться оптимистом и искать решение, которое выведет тебя вперед. Если ты не веришь в свою способность победить, то даже в спорте не стоит выходить на площадку. То почему мы должны мыслить иначе в политике или в жизни. Конечно нужно верить в победу", — отметил глава МИД.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кулеба удивил заявлением о сделке по минералам и рассказал о коварном замысле США.