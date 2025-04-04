Переговори про введення миротворців стартували у Києві. Які країни беруть участь
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Йдеться про "коаліцію охочих"
Зустріч представників Франції, Великої Британії та України розпочалася у Києві у п'ятницю, 4 квітня. Її присвячено обговоренню розміщення військового контингенту в Україні.
Про це повідомляє "Суспільне". Виданню стало відомо про зустріч від джерела в дипломатичних колах.
Джерело уточнило, що зустріч відбудеться на рівні начальників військових штабів. Францію представляє генерал Тьєррі Буркхард, Велику Британію — адмірал Ентоні Радакін. Протягом дня вони проведуть низку зустрічей з українськими військовими.
Крім того, у п'ятницю в них запланована також зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Мета візиту начальників військових штабів країн-союзниць — обговорення можливості розміщення в Україні іноземного контингенту.
Раніше цю зустріч анонсував Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з міністром іноземних справ Німеччини Анналеною Бербок розповів, що на зустрічі будуть присутні представники виключно військових відомств країн, і це буде "перша глибока зустріч".
За його словами, переговори базуватимуться в першу чергу на "підготовлених позиціях української сторони". Відповідна домовленість була укладена під час третього саміту "коаліції охочих" у Парижі.
Як повідомляв "Телеграф", наприкінці березня відбулася зустріч керівників генштабів низки європейських країн у Лондоні. Західні союзники обговорювали створення детальних військових планів для англо-французьких миротворчих сил, які мають забезпечити підготовку до можливого перемир’я в Україні.