Переговори про введення миротворців стартували у Києві. Які країни беруть участь

Йдеться про "коаліцію охочих"

Зустріч представників Франції, Великої Британії та України розпочалася у Києві у п'ятницю, 4 квітня. Її присвячено обговоренню розміщення військового контингенту в Україні.

Про це повідомляє "Суспільне". Виданню стало відомо про зустріч від джерела в дипломатичних колах.

Джерело уточнило, що зустріч відбудеться на рівні начальників військових штабів. Францію представляє генерал Тьєррі Буркхард, Велику Британію — адмірал Ентоні Радакін. Протягом дня вони проведуть низку зустрічей з українськими військовими.

Крім того, у п'ятницю в них запланована також зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Мета візиту начальників військових штабів країн-союзниць — обговорення можливості розміщення в Україні іноземного контингенту.

Раніше цю зустріч анонсував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з міністром іноземних справ Німеччини Анналеною Бербок розповів, що на зустрічі будуть присутні представники виключно військових відомств країн, і це буде "перша глибока зустріч".

За його словами, переговори базуватимуться в першу чергу на "підготовлених позиціях української сторони". Відповідна домовленість була укладена під час третього саміту "коаліції охочих" у Парижі.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці березня відбулася зустріч керівників генштабів низки європейських країн у Лондоні. Західні союзники обговорювали створення детальних військових планів для англо-французьких миротворчих сил, які мають забезпечити підготовку до можливого перемир’я в Україні.