Родина загиблого захисника виконала його бажання попри осуд. На прощанні лунала рок-пісня AC/DC (відео)

"Святоші" шоковані, але донька все пояснила

Полеглого українського захисника поховали під трек – AC/DC (австралійський рок-гурт) 1979 року Highway to Hell (Шосе в пекло). Деяким вибір пісні здався недоречним, проте донька героя пояснила, що таким було бажання батька.

Олександр Сірик загинув 23 березня на Покровському напрямку. Йому було 55 років. Він захищав Україну ще з 2014 року. Був мужнім, завжди підтримував побратимів та мав чудове почуття гумору. Батько добре розумів цінність життя та його непередбачуваність, розповіла його донька Анастасія Сірик.

Чоловіка поховали у Вінниці, на Алеї Слави Сабарівського кладовища. На прощанні з героєм лунав трек Highway to Hell. Не всі оцінили вибір родини. Деяким здалося дивним проводжати людину в останню путь під слова "я на шосе до пекла". Дехто переймався, що священник, який проводив церемонію, був шокований. Проте багато людей підтримали родину в тому, що вони, не боячись осуду, зробили так, як хотів полеглий захисник.

Донька загиблого розповіла, що священник не був шокований, що на похороні грала саме ця пісня. Він капелан, ба більше, сам любить рок. Ідея увімкнути саме її належала дружині героя, бо він так хотів. За словами доньки, батько мав дуже добрий музичний смак та все життя слухав рок-музику.

"І саме ця пісня символізувала відмінне почуття гумору. А мій тато був просто майстром на чорний гумор … ті хто знали його за життя, вони все розуміють", — пояснила Анастасія.

Highway to Hell — відео та український переклад

Життя просте

кохання вільне

сезонний білет в одну сторону

Без питань

Залиш мене

Я змирився з усім на моєму шляху

Не треба причини

Не треба ритму

Немає нічого, що я хотів би

Йдучи вниз

Час Вечірки

Де будуть також мої друзі

Я на шосе до пекла

Ніяких знаків стоп

Або лімітів швидкості

Ніхто мене не зупинить

Як колесо, я буду крутитися

Ніхто не полізе до мене

Гей, Сатана заплатив внески

Граю у рок-гурті

Гей, матусю, подивись на мене

Я на шляху до землі обітованої

Я на шосе до пекла

(Не намагайтесь зупинити мене)

І я проїду весь шлях

Я на шосе до пекла

Як повідомляв "Телеграф", на Майдані у Києві наприкінці лютого попрощалися з захисником зі США. Він знищив 12 окупантів і загинув, рятуючи побратима.