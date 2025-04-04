Семья погибшего защитника исполнила его желание, несмотря на осуждение. На прощании звучала рок-песня AC/DC (видео)
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"Святоши" шокированы, но дочь все объяснила
Павшего украинского защитника похоронили под трек – AC/DC (австралийская рок-группа) 1979 года Highway to Hell (Шоссе в ад). Некоторым выбор песни показался неуместным, однако дочь героя объяснила, что таким было желание отца.
Александр Сирык погиб 23 марта на Покровском направлении. Ему было 55 лет. Он защищал Украину с 2014 года. Был мужественным, всегда поддерживал побратимов и обладал прекрасным чувством юмора. Отец хорошо понимал ценность жизни и ее непредсказуемость, рассказала его дочь Анастасия Сирык.
Мужчину похоронили в Виннице, на Аллее Славы Сабаровского кладбища. На прощании с героем звучал трек Highway to Hell. Не все оценили выбор семьи. Некоторым показалось странным провожать человека в последний путь под слова "я на шоссе в ад". Другие беспокоились, что священник, который проводил церемонию, был шокирован. Однако многие люди поддержали семью в том, что они, не боясь осуждения, поступили так, как хотел погибший защитник.
Дочь погибшего рассказала, что священник не был в шоке, что на похоронах играла именно эта песня. Он капеллан, более того, сам любит рок. Идея включить именно ее принадлежала жене героя, потому что он так хотел. По словам дочери, у отца был очень хороший музыкальный вкус и он всю жизнь слушал рок-музыку.
"И именно эта песня символизировала отличное чувство юмора. А мой папа был просто мастером на черный юмор… те, кто знали его при жизни, они все понимают", — пояснила Анастасия.
Highway to Hell — видео и перевод
Жизнь проста, жизнь свободна.
Это сезонный билет в один конец,
Ничего не прошу, оставь меня
Я смирился со всем на моем пути.
Мне не нужна причина, не нужен смысл,
Нет ничего, что я предпочел бы
Отдыху и вечеринкам –
Там будут все мои друзья.
Я на шоссе в ад.
Нет стоп-сигналов и скоростных ограничений,
Никто не остановит меня,
Я буду крутиться, словно колесо.
Никто не свяжется со мной.
Эй, сатана, прими оплату за мои долги,
Играю в рок-группе.
Эй, мамочка, посмотри на меня.
Я на пути к земле обетованной.
Я на шоссе в ад.
(Не пытайся остановить меня!)
И я проеду, проеду весь путь до конца.
Я на шоссе в ад.
Как сообщал "Телеграф", на Майдане в Киеве в конце февраля простились с защитником из США. Он уничтожил 12 оккупантов и погиб, спасая собратья.