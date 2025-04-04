Семья погибшего защитника исполнила его желание, несмотря на осуждение. На прощании звучала рок-песня AC/DC (видео)

"Святоши" шокированы, но дочь все объяснила

Павшего украинского защитника похоронили под трек – AC/DC (австралийская рок-группа) 1979 года Highway to Hell (Шоссе в ад). Некоторым выбор песни показался неуместным, однако дочь героя объяснила, что таким было желание отца.

Александр Сирык погиб 23 марта на Покровском направлении. Ему было 55 лет. Он защищал Украину с 2014 года. Был мужественным, всегда поддерживал побратимов и обладал прекрасным чувством юмора. Отец хорошо понимал ценность жизни и ее непредсказуемость, рассказала его дочь Анастасия Сирык.

Мужчину похоронили в Виннице, на Аллее Славы Сабаровского кладбища. На прощании с героем звучал трек Highway to Hell. Не все оценили выбор семьи. Некоторым показалось странным провожать человека в последний путь под слова "я на шоссе в ад". Другие беспокоились, что священник, который проводил церемонию, был шокирован. Однако многие люди поддержали семью в том, что они, не боясь осуждения, поступили так, как хотел погибший защитник.

Дочь погибшего рассказала, что священник не был в шоке, что на похоронах играла именно эта песня. Он капеллан, более того, сам любит рок. Идея включить именно ее принадлежала жене героя, потому что он так хотел. По словам дочери, у отца был очень хороший музыкальный вкус и он всю жизнь слушал рок-музыку.

"И именно эта песня символизировала отличное чувство юмора. А мой папа был просто мастером на черный юмор… те, кто знали его при жизни, они все понимают", — пояснила Анастасия.

Highway to Hell — видео и перевод

Жизнь проста, жизнь свободна.

Это сезонный билет в один конец,

Ничего не прошу, оставь меня

Я смирился со всем на моем пути.

Мне не нужна причина, не нужен смысл,

Нет ничего, что я предпочел бы

Отдыху и вечеринкам –

Там будут все мои друзья.

Я на шоссе в ад.

Нет стоп-сигналов и скоростных ограничений,

Никто не остановит меня,

Я буду крутиться, словно колесо.

Никто не свяжется со мной.

Эй, сатана, прими оплату за мои долги,

Играю в рок-группе.

Эй, мамочка, посмотри на меня.

Я на пути к земле обетованной.

Я на шоссе в ад.

(Не пытайся остановить меня!)

И я проеду, проеду весь путь до конца.

Я на шоссе в ад.

Как сообщал "Телеграф", на Майдане в Киеве в конце февраля простились с защитником из США. Он уничтожил 12 оккупантов и погиб, спасая собратья.