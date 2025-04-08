Зеленский вставал на колени в Саудовской Аравии? Что не так со странным видео, которое вирусится в сети

Ролик смонтирован довольно реалистично, но есть проколы

Во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии по сети стало распространиться фейковое видео с Владимиром Зеленским. Оно было сгенерировано ИИ, но сотни пользователей попались на него в соцсетях.

Об этом сообщает AFP Fact Check. Речь идет о видео, на котором якобы президент Украины встает на колени перед официальными лицами ближневосточного королевства.

Ролик смонтирован довольно реалистично, однако фактчекеры нашли массу ошибок, которые указывают на подделку. Среди них: исчезающие лица и отсутствие тени у человека.

"Даже если бы мы голодали, мы были бы довольны под таким руководством. Он никогда не продаст свою страну", — говорится в подписи к видео на Facebook, опубликованное 13 марта 2025 года.

К слову, сейчас на видео уже есть пометка от соцсети с предупреждением о том, что видео отредактировано. Однако, тем не менее оно уже успело собрать более 150 тысячи просмотров, а также несколько сотен лайков и репостов.

Наложенный на видео текст гласит: "Некоторое преклонение колен необходимо для успеха, смирение дает хорошие результаты".

На чем прокололись авторы видео

За основу для фейка, как выяснили фактчекеры, было взято видео, снятое во время прибытия Зеленского в Джидду 19 мая 2023 года. Тогда президент после рукопожатий сел в ожидающую машину

Эксперты сообщили AFP, что водяной знак Hailuo AI в нижнем правом углу ложно распространенного видео и другие визуальные ошибки являются признаками того, что оно было создано ИИ.

По словам, руководителя лаборатории машинного обучения, видео "явно смонтировано". Он отметил, что офицер, стоящий на заднем плане, похоже, не отбрасывает тень.

Директор лаборатории медиакриминалистики Университета Буффало, также сообщил AFP, что после проведения анализа их алгоритмы определили, что видео "весьма вероятно" было создано моделями ИИ.

"Некоторые артефакты все еще заметны — например, лицо и руки кажутся выцветшими, а направление ветра, воздействующего на одежду, непостоянно", — сказал он.

Эксперт добавил, что видео было создано Hailuo AI "с использованием реального изображения, полученного в Интернете для преобразования изображения в видео".

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы обсуждают видео с экснардепом в дырявом белье.