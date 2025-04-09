Несподівані цифри: скільки в Україні людей із прізвищем Москва та де вони живуть (карта)

У деяких частинах країни таке прізвище особливо поширене

У великому та різноманітному списку прізвищ, носіями яких є українці, є давні, кумедні, "багаті", незвичайні родові імена. Серед них також можна виділити і прізвище Москва, яке зустрічається не так і рідко в Україні.

"Телеграф" вирішив перевірити, скільки зараз у країні мешкає носіїв прізвища Москва. Відповідні дані публікує портал "Рідні".

За інформацією сайту, людей з таким родовим ім’ям налічується 454. Що цікаво, більшість із них проживає у західних областях України.

Найменше носіїв прізвища Москва у північних та східних областях. Також практично не зустріти їх у центральній частині країни.

Важливо відзначити, що під час повномасштабної війни, ймовірно, дані можуть оновлюватися не так часто. Тому реальна інформація про кількість носіїв може в даний час бути іншою. Однак раніше дані свідчили про вказану кількість людей з родовим ім’ям Москва в Україні.

Скільки в Україні людей із прізвищем Москва

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища в давнину наші пращури давали нещасливим українцям. Усього їх налічується 18.