Пекін відреагував на взяття в полон китайських солдатів в Україні: "Ми вимагали триматися подалі"

Китайська сторона перевіряє відповідну інформацію про потрапляння своїх громадян у полон

На тлі інформації про китайських військових, які потрапили в полон ЗСУ, у Міністерстві закордонних зробили заяву. Там зазначають, що нібито не спрямовували своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.

Відповідну заяву зробив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів. Він закликав китайських громадян уникати залучення до бойових дій.

"Уряд Китаю завжди вимагав від своїх громадян триматися подалі від зони збройного конфлікту (в Україні, — Ред.), уникати залучення у будь-якій формі, зокрема утримуватися від участі у військових операціях будь-якої зі сторін", — сказав він.

Також Лінь Цзянь наголосив, що китайська сторона перевіряє відповідну інформацію про влучення своїх громадян у полон.

Передісторія

Українські військові взяли в полон двох китайців, котрі воювали з боку Росії у російсько-українській війні. Вони потрапили в полон до наших військових під час боїв на Донеччині. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

"Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Я доручив міністру закордонних справ України негайно зв’язатися з Пекіном та з’ясувати, як Китай збирається на це реагувати", — сказав глава держави.

Він додав, що за його інформацією, китайців у російській армії значно більше двох. Усі факти з’ясовуються – працюють ЗСУ, розвідка, СБУ тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США прокоментували новину про взяття Україною в полон двох китайських солдатів.