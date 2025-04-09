Танки ВСУ прорываются в Белгородскую область: появилось впечатляющее видео боя

Несколько танков наших защитников беспрепятственно зашли на территорию белгородской области

Украинские военные совершили прорыв российской границы в Белгородской области на танках. Им удалось с легкостью обойти фортификации врага, на которые тот потратил миллионы.

Об этом сообщают на Facebook-странице 225-го Отдельного штурмового батальона. Там же опубликовали соответствующее видео.

"После нашей операции на Курщине россияне "сделали выводы": усилили все границы, чтобы исключить повторный прорыв в другом месте. В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на "современные и надежные фортификации". Что с лицом, россияне?" — написали военные.

На кадрах видно, что несколько танков наших защитников беспрепятственно зашли на территорию Белгородской области, обошли минное поле, противотанковый ров, а также "зубы дракона".

Ситуация в Белгородской области

По словам военного аналитика Алексея Гетьмана в эфире телеканала FREEДОМ, Силы обороны Украины зашли на территорию Белгородской области с целью создания там санитарной зоны.

Он подчеркнул, что информация об этом не разглашалась, чтобы враг не мог использовать ее как разведывательную.

"Информация должна быть подана так, чтобы она не была в помощь врагу. Именно поэтому о Белгородской операции, скорее всего, не говорили. Была определенная пауза в официальных заявлениях о том, что мы там проводим определенные боевые действия, чтобы избежать помощи своими руками, своей информацией россиянам. Поэтому такие операции, как Курская и Белгородская, их успех во многом зависит от эффекта неожиданности", — пояснил аналитик.

Белгородская область на карте DeepState

Также он заявляет, что у военных есть задача по созданию санитарной зоны, чтобы защитить важные объекты, которые может атаковать враг в будущем.

"Первую линию обороны надо строить как можно дальше. Вот это и происходит сейчас и на Курщине, и на Белгородщине. Мы максимально создаем, по большому счету, санитарную зону, чтобы линия обороны от возможных наступлений россиян была максимально далеко от объектов, которые мы хотим защитить. Это, прежде всего, два крупных города, которые недалеко от границы с Россией, — Сумы и Харьков. То есть здесь достаточно очевидные действия со стороны Вооруженных сил Украины. И абсолютно правильные", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Вооруженные силы Украины проводят военную операцию на территории Белгородской области РФ. По его словам, это верное решение – вернуть войну туда, откуда она пришла.