В Україні не підвищуватимуть мінімальну зарплату у 2025 році: нардеп назвав причину

Потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету щодо заробітних плат

Підвищення мінімальної зарплати в Україні не буде. Причиною є зобов'язання нашої країни перед міжнародними партнерами, зокрема меморандум з МВФ.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі "Ранок Live". За його словами, цифра мінімальної зарплати є зафіксованою.

"Формально ця цифра (мінімальної зарплати у 8000 грн) є зафіксованою, тому що в меморандумі та з МВФ, і зі Світовим банком у нас зазначено, що ми не будемо робити жодних кроків відносно підвищення мінімальної заробітної плати, яке вплине на наші прогнозні показники щодо дохідності бюджету", — сказав він.

Нардеп зазначив, що потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету щодо заробітних плат на державних підприємствах — вчителів, лікарів, інших державних службовців.

"Фактично це є формалізована цифра, яка зафіксована у нас в документі, а є реальна сума, яку люди отримують на руки. І ось цей показник середньої зарплати якраз є більш-менш предметним показником стосовно того, що люди реально отримують за певними професіями. Зрозуміло, що є нижня вилка, є верхня вилка, і нижню вилку нам потрібно буде підіймати", — сказав Кицак.

Проте він наголосив, що наразі законодавчо підвищувати мінімальну зарплату неможливо через опір міжнародних партнерів, зокрема, Міжнародного валютного фонду.

Які зарплати в Україні

Варто зазначити, що середня заробітна плата в Україні за 2024 рік зросла на 23,1% — до 21 473 гривні. Такі дані наводить Державна служба статистики.

Найвищі середні зарплати отримують працівники сфери ІТ, авіаційного транспорту та фінансів і страхування.

Тоді як найнижчі зарплати спостерігаються у діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг та у сфері функціонування бібліотек, музеїв тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка зарплата у голови Київської ОДА Миколи Калашніка.