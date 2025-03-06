В Україні не підвищуватимуть мінімальну зарплату у 2025 році: нардеп назвав причину
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Потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету щодо заробітних плат
Підвищення мінімальної зарплати в Україні не буде. Причиною є зобов'язання нашої країни перед міжнародними партнерами, зокрема меморандум з МВФ.
Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі "Ранок Live". За його словами, цифра мінімальної зарплати є зафіксованою.
"Формально ця цифра (мінімальної зарплати у 8000 грн) є зафіксованою, тому що в меморандумі та з МВФ, і зі Світовим банком у нас зазначено, що ми не будемо робити жодних кроків відносно підвищення мінімальної заробітної плати, яке вплине на наші прогнозні показники щодо дохідності бюджету", — сказав він.
Нардеп зазначив, що потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету щодо заробітних плат на державних підприємствах — вчителів, лікарів, інших державних службовців.
"Фактично це є формалізована цифра, яка зафіксована у нас в документі, а є реальна сума, яку люди отримують на руки. І ось цей показник середньої зарплати якраз є більш-менш предметним показником стосовно того, що люди реально отримують за певними професіями. Зрозуміло, що є нижня вилка, є верхня вилка, і нижню вилку нам потрібно буде підіймати", — сказав Кицак.
Проте він наголосив, що наразі законодавчо підвищувати мінімальну зарплату неможливо через опір міжнародних партнерів, зокрема, Міжнародного валютного фонду.
Які зарплати в Україні
Варто зазначити, що середня заробітна плата в Україні за 2024 рік зросла на 23,1% — до 21 473 гривні. Такі дані наводить Державна служба статистики.
Найвищі середні зарплати отримують працівники сфери ІТ, авіаційного транспорту та фінансів і страхування.
Тоді як найнижчі зарплати спостерігаються у діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг та у сфері функціонування бібліотек, музеїв тощо.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка зарплата у голови Київської ОДА Миколи Калашніка.