Маска пригласили в город недалеко от Одессы: рискнет ли он приехать в Киев

Молдова приглашает Маска посмотреть на результаты американской помощи

Илон Маск получил официальное приглашение от руководства Молдовы увидеть своими глазами, как работают проекты американской помощи. Вице-премьер-министр и министр иностранных дел страны Михай Попшой пригласил миллиардера после того, как тот раскритиковал USAID, а администрация Трампа остановила все ее программы.

Для Украины приостановка работы USAID особенно критическая, ведь страна получила от агентства более 37 миллиардов долларов разной поддержки. Об этом сообщает Kyiv Independent.

Как сообщается, команда Трампа приостановила все программы USAID на 90 дней для их проверки. Уже отменили 83% проектов в мире, что беспокоит получавшие помощь страны.

Михай Попшой считает, что Маск изменит мнение об USAID, если увидит успешные проекты своими глазами. "Господин Маск может сам убедиться, посетив Artcor, Mediacor и винодельческие предприятия, которым USAID помог стать лучшими", — сказал Попшой на телевидении.

Крупнейшим проектом USAID в Молдове является программа энергетической безопасности стоимостью 300 миллионов долларов. Благодаря ей выстроили линию электропередач между Молдовой и Румынией и обновили энергетическую инфраструктуру страны.

Маск, которого Трамп назначил ответственным за экономию государственных средств, назвал USAID "преступной организацией". С начала войны это агентство предоставило Украине 2,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи и более 35 миллиардов на другие нужды.

Пока неизвестно, согласится ли Маск посетить Молдову и как это отразится на будущем американской помощи в регионе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Маск устроил разборки с советником Трампа и наградил его оскорбительным диагнозом. Скандальный миллиардер никогда не лезет за словом в карман.