Пекін гостро відповів на слова Зеленського про китайських полонених в Україні

У Китаї нагадали, що він не є "ініціатором української кризи"

У Пекіні відповіли, ймовірно, на слова президента України Володимира Зеленського про те, що армії Російської Федерації воюють не менше ніж 155 громадян Китаю, про яких знають українські спецслужби. Китай, своєю чергою, просить уникати "безвідповідальних зауважень", не називаючи безпосередньо ім’я українського президента та його висловлювання.

Таку заяву зробив представник МЗС Китаю Лінь Цзянь, пише The Straits Times. Він наголошує, що Пекін є прихильником "врегулювання кризи".

"Я хотів би повторити, що Китай не є ініціатором української кризи й не є її учасником. Ми є твердим прихильником мирного врегулювання кризи", — заявив Цзянь.

При цьому він звернувся із закликом "не допускати безвідповідальних заяв".

"Ми закликаємо відповідні зацікавлені сторони правильно та тверезо оцінити роль Китаю та не допускати безвідповідальних заяв", - заявив представник МЗС на черговій пресконференції.

Передісторія

Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали з боку Росії у російсько-українській війні. Вони потрапили в полон до наших військових під час боїв на Донеччині. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

"Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Я доручив міністру закордонних справ України негайно зв’язатися з Пекіном та з’ясувати, як Китай збирається на це реагувати", — сказав глава держави.

Він додав, що за його інформацією, китайців у російській армії значно більше двох. Усі факти з’ясовуються – працюють ЗСУ, розвідка, СБУ тощо.

На тлі інформації про китайських військових, які потрапили в полон ЗСУ, в Міністерстві закордонних справ КНР зробили заяву. Там зазначають, що нібито не спрямовували своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США прокоментували новину про взяття Україною в полон двох китайських солдатів.