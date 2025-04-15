Залужный объяснил, чем украинский мир отличается от "русского мира" (видео)

Что такое русский мир, нет даже смысла объяснять, отметил он

Экс-главком Украины Валерий Залужный, сейчас занимающий пост посла Украины в Великобритании поделился мыслями, чем украинское мировоззрение отличается от российского. Он коротко и метко ответил на вопрос, чем для него украинский мир в противовес "русскому миру".

Об этом Залужный говорил во время выступления на открытии нового образовательного пространства — Украинской Школы Управления. Фрагмент с ответом на вопрос о разнице между Украиной и РФ бывший главком опубликовал в своем Telegram-канале.

"Ответ очень прост. Это добро и зло, это тьма и свет, это в конце концов будущее и забвение. Это совершенно разные вещи, и все эти вещи сошлись в борьбе за светлое, за будущее, за любовь. Вот что такое украинский мир. Что такое русский мир, нет даже смысла объяснять. Это то, что нас убивает каждый день, и доказывает, что нас не существовало. Но мы есть", — ответил Залужный.

Как сообщал "Телеграф", на этом же мероприятии Валерий Залужный назвал два важных решения для украинцев. Важно не только не бояться умереть за Украину.