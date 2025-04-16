ВСУ потеснили россиян под Покровском и не только (карты боев)

Продолжаются ожесточенные бои

ВСУ имеют успехи на фронте. Наши защитники восстановили позиции на двух направлениях в Донецкой области.

Как сообщили аналитики DeepState, Силы Обороны возобновили позиции возле Возрождения и в Днепроэнергии. Село Возрождение расположено в Покровском районе (Покровское направление). От него до города Покровск всего три километра. Днепроэнергия — село в Великоновоселковском районе Донецкой области (Новопавловское направление).

Однако у россиян также есть продвижения на Донетчине. Они имели успех в районе двух населенных пунктов на Покровском направлении – возле Надеевки и Сухой Балки.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводки 16 апреля, за прошедшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений. На Покровском направлении наши защитники остановили 32 российских штурма. Бои шли в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении россияне пытались прорваться 12 раз. Они наступали вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Вольное Поле и в сторону Отрадного.

Как сообщал "Телеграф", в СНБО рассказали, имеет ли Россия успехи с наступлением на приграничье Украины.