И фильм посмотреть, и деньги заработать: в Одессе студентам предлагают работу мечты

Крутая работа для киноманов

В Одессе появилась работа для молодежи, где можно и деньги заработать, и кино посмотреть. Местный кинотеатр ищет контролеров и предлагает зарплату до 22 тысяч гривен.

График 3/3 или 4/4 – идеален для обучения. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы.

Кинотеатр находится в Приморском районе Одессы.

Что нужно делать? Выдавать и принимать 3D-очки, проверять билеты у посетителей, следить за порядком в зале и проверять, хорошо ли убрано после сеансов.

Базовая оплата составляет 18 тысяч гривен, но с премиями можно зарабатывать до 22 тысяч в месяц. Самый крутой бонус – бесплатные просмотры фильмов в свободное время!

Работодатель предлагает официальное трудоустройство на постоянной основе с полным рабочим днем. Никаких специальных требований нет — нужно только желание работать и любовь к кино.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что аккуратным студентам предлагают работу с кучей бонусов и высокой зарплатой. Можно выбрать удобный график.