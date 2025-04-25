Винницкие школьники опозорились в сети с музыкой из российского мультфильма: как отреагировали украинцы

Учеников винницкого лицея откровенно раскритиковали

В сети появилось видео, на котором учащиеся одной из школ Винницы пытаются воспроизвести заставку в российский мультсериал "Смешарики". Кадры сняты в классе: дети открывают доску, убирают и игриво имитируют действия героев мультика под его оригинальную вводную песню.

Пользователи соцсетей подвергли резкой критике школьников за использование звуковой дорожки из российского анимационного сериала, давно потерявшего поддержку среди украинской аудитории. К моменту публикации материала ролик уже набрал почти 970 тысяч предпочтений.

Особое возмущение вызвало то, что мультфильм все еще активно продвигается в России как часть государственной культурной политики.

"Разочарую некоторых комментаторов, но снимать видео под музыку с российского мультика, авторы которого активно поддерживают Россию — это точно не окей", — написали в комментариях.

Кроме критики украинских пользователей, внимание к видео обратили и российские подписчики, которые, увидев надпись "класс" на доске, сначала ошибочно считали, что видео снято в России.

Дополнительный фон скандала создал и общий контекст вокруг "Смешариков": несмотря на отсутствие публичных заявлений большинства создателей о российско-украинской войне, проект остается продуктом, существующим в рамках государственной цензуры РФ. В 2022 году, например, из серий были убраны упоминания о "захватчиках" и "войнах".

Новые серии "Смешариков" до сих пор выходят на территории России, а сам бренд активно поддерживается властями РФ, в частности главой правительства Мишустиным, называвшим его "гимном детства нынешнего поколения российских детей".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что турецко-немецкую актрису Мерьем Узерли, известную по роли Хюррем Султан в сериале "Величный век", раскритиковали за выбор тематики детского праздника. Она организовала день рождения дочери в стиле русского мультфильма "Маша и медведь".