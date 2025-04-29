Россияне продвинулись в одной из областей Украины? Что известно (карта)

Бои ведутся в нескольких селах вблизи границы с Россией

У границы с Россией в некоторых населенных пунктах Сумской области уже идут бои. Россияне пытаются захватить их и создать буферную зону.

Однако пока об оккупациях сел речь не идет. Об этом сказал глава Сумской ОВ Олег Григоров.

По данным ОВА, бои продолжаются на территории населенных пунктов Журавка и Веселовка Хотинской громады, а также сел Басовка и Новенькое Юнаковской громады.

"На 29 апреля 2025 года соответствующие населенные пункты находятся "в серой зоне", где происходят боевые столкновения. Врагом населенные пункты пока не контролируются. Поэтому речь об их оккупации не идет", — добавляется в сообщении.

Где идут бои в Сумской области на карте DeepState

Гражданское население из этих населенных пунктов было полностью эвакуировано.

Добавим, что представитель ГПСУ Андрей Демченко отмечал, что россияне совершают атаки на квадрациклах, ведь использует тактику мероприятия малых штурмовых групп.

В то же время журналистка Кордон.Медиа Алена Яцина замечает Эспрессо, что за два месяца россиянам якобы удалось четыре села на Сумщине.

В частности, по ее словам, речь идет о Новеньком, Журавке, Басовке и Беловодах. Журналистка объясняет, что россияне уже якобы находятся в этих населенных пунктах и пытаются прорываться дальше, штурмуя уже крайние дома сел.

Населённые пункты Сумской области, где находятся россияне — карта DeepState

"Это не происходят какие-то классические штурмы, а идут малые штурмовые группы врага на квадроциклах, багги, мотоциклах. Россияне врываются, Силы обороны Украины их уничтожают, но кто-то из оккупантов остается невредимым и занимает какую-то позицию. Захватить эти четыре села противникам удалось за два месяца", — говорит она.

В то же время, от линии боевого столкновения до Сум осталось всего 25 километров.

Расстояние от линии боевого столкновения до Сум на карте

Напомним, ранее политолог, военный ВСУ Кирилл Сазонов объяснил почему большое наступление россиян летом невозможно.