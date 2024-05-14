Постукали з морського дна: стало відомо, що робитиме Патрушев на посаді помічника Путіна

Радник Путіна прокоментував призначення Шойгу та інших чиновників

Колишнього голову Ради безпеки Миколу Патрушева призначили на посаду помічника кремлівського диктатора Володимира Путіна. За інформацією Дмитра Пєскова, тепер він займатиметься питаннями кораблебудування.

Про це пишуть росЗМІ. Втім, поки що остаточно зрозуміти, перелік завдань, якими він займатиметься, складно.

Але Пєсков запевняє, що це буде однією з основних сфер його кураторства. Будуть і інші, можливо.

В мережі вже встигли відреагувати на перестановки в Росії. Люди створили меми, цим сами "привітали" Патрушева з новою посадою.

Окрім цього, радник Путіна сказав, не можна говорити про те, що Шойгу понизили на посаді, оскільки посада голови Ради безпеки передбачає вирішення широкого кола питань і дає доступ до президента Путіна.

Також пост помічника Путіна отримав Олексій Дюмін, який раніше обіймав посаду губернатора Тульської області, а також колишній міністр освіти РФ Андрій Фурсенко та екс-глава мінкультури Володимир Мединський. Як повідомив Пєсков, Дюмін займатиметься в адміністрації президента питаннями ОПК, спорту і займатиметься держрадою. Також відомо, що пост глави адміністрації кремлівського диктатора Путіна знову обійняв Антон Вайно, а Максим Орєшкін, який раніше був помічником Путіна, став заступником керівника адміністрації президента.

Що передувало

Нагадаємо, у неділю, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін зняв Миколая Патрушева з посади Секретаря Радбезу. Його місце очолить Сергій Шойгу, який раніше був міністром оборони РФ.

Експерти Інституту вивчення війни дійшли до висновку, що такі кадрові перестановки можуть свідчити про підготовку до затяжної війни в Україні. А також є ймовірність, що Москва також готується до майбутньої конфронтації з НАТО.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що означають кадрові перестановки в російському уряді

Раніше "Телеграф" писав, що у Державному департаменті США прокоментували звільнення президентом Росії Володимиром Путіним з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу і його заміну на Андрія Білоусова. Ці перестановки свідчать, що диктатор хоче мати більше успіхів на фронті в Україні.