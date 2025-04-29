Заявление помощника Путина возмутило украинцев

Медиаэксперт и бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин подверг критике заявления российского чиновника Николая Патрушева о том, что Одесса якобы должно быть "российским городом". В своей публикации он не только высмеял претензии Кремля, но обратил внимание на противоречивую историю семьи самого Патрушева.

Об этом Золотухин дописал в Facebook, прокомментировав недавнее интервью Николая Патрушева российскому агентству ТАСС. Он напомнил, что отец Патрушева, Платон, во время Второй мировой войны служил политруком на эсминце "Деятельный", который 16 января 1945 года был торпедирован и затонул.

Сам Платон Патрушев чудом выжил только потому, что в момент трагедии находился на берегу, получив разрешение на поездку в Ленинград. Как отмечает Золотухин, это разрешение ему предоставил украинский морской офицер Константин Кравченко, уроженец Гомельского района Беларуси.

По словам медиаэксперта, тогда, когда Патрушев-старший покинул судно, большинство моряков погибли, и только семь человек смогли спастись. Тем не менее, политрук получил награду, хотя и не находился на месте трагедии.

Подводя итог, Золотухин резко заявил: "Г**на тебе на лопате, а не Одессу".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в недавнем интервью Николай Патрушев заявил, что Одесса имеет "российское прошлое" и "не связана с киевскими властями", намекая на возможные захватнические намерения Кремля.