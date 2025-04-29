"Закулисье" Зеленского: факты о жизни и карьере президента, которые вы не знали

Зеленский рассказал, кто является его ролевой моделью

Американский журналист Саймон Шустер рассказал о пути Владимира Зеленского от комика к президенту Украины во время войны. В центре внимания – личные решения, неожиданные детали из его жизни и трансформация под давлением исторических событий.

Из книги "Шоумен", опубликованной в российском издательстве "Медуза", отобрали 7 интересных фактов.

Книга "Шоумен"

1. Зеленский до последнего не рассказывал жене о намерении баллотироваться в президенты

Решение оставить шоу-бизнес и уйти в политику было для Владимира Зеленского непростым, особенно из-за беспокойства его жены Елены, которая переживала, что, став президентом, он не сможет уделять достаточно времени семье. Ведь до этого, работая продюсером и актером, мужчина часто находился на работе, занимаясь несколькими проектами одновременно. В их семье даже шутили, что дети "видят папу только по телевизору". Именно поэтому Владимир до последнего не рассказывал Елене о своем решении баллотироваться — во избежание споров. Когда он все же объявил о намерении стать кандидатом, его жена узнала об этом только после того, как его выступление с этой новостью вышло в эфир.

2. После победы на выборах Зеленский был уверен, что с Трампом они быстро найдут общий язык.

После того, как украинский продюсер стал президентом, он был уверен, что с Дональдом Трампом им будет легко найти общий язык. Оба они — попавшие в политику из другой сферы телезвезды, и Зеленский верил, что это позволит наладить хорошие отношения. Однако после приветствия Трампа встречи все время откладывались, а саммит так и не состоялся до конца первого срока Трампа. В конце концов это привело к обострению их отношений.

3. Валерий Залужный в молодости мечтал о карьере в КВН

Генерал Валерий Залужный, ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, в молодости, как и Зеленский, мечтал выступать на сцене и участвовать в КВН. Однако из-за армии его карьера комика не сложилась. Во время службы он был известен тем, что больше шутил с солдатами, чем вводил их в суровую дисциплину. Однако в президентском офисе заметили его решительность и компетентность, что в результате привело к успешной борьбе за Украину.

4. Российские десантники имели карты времен СССР и не знали, что их ждет местность

Во время первой волны вторжения у российских десантников, в частности из Псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, были при себе карты Украины, изданные еще в 1989 году. Это привело к тому, что солдаты РФ приехали в Украину, как в неизвестное прошлое, и многие из них погибали из-за неподготовленности к изменившейся местности за десятки лет.

5. Зеленский передвигался по стране на специально оборудованных железнодорожных вагонах

После начала войны, учитывая угрозы, Зеленский был ограничен в передвижениях. Для поездок по Украине он использовал специально оборудованные железнодорожные вагоны, которые выглядели как обычные, но внутри переоборудованы по стандартам люкс-отелей. Эти поездки часто продолжались всю ночь, а для президента это было время, чтобы пообщаться с помощниками или просто отдохнуть.

6. Первая леди чуть не была высажена из самолета во время визита в США

Когда Елена Зеленская отправилась в Вашингтон с посланием от народа Украины, из-за переполненного рейса ее едва не высадили из самолета. Благодаря упорству помощницы первой леди удалось попасть на борт. В Вашингтоне она стала первой супругой президента, которую приняли в Овальном кабинете, а ее выступление на совместном заседании обеих палат Конгресса США оказало огромное влияние на выделение помощи Украине.

7. Зеленский считает своей ролевой моделью Чарли Чаплина, а не Уинстона Черчилля

Хотя многие сравнивают Зеленского с Уинстоном Черчиллем из-за его роли в борьбе с агрессией, сам президент Украины не считает эту аналогию меткой из-за империалистических взглядов Черчилля. Его "персонажем" является Чарли Чаплин, выступивший против Гитлера в своей сатирической ленте "Великий диктатор". Зеленский считает, что влияние артиста может быть сильнее артиллерии и стремится так же влиять на общество из-за своей политической деятельности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения украинский политик Зеленский почти не бывает дома. Раньше он часто публиковал фото из дома, показывал любимых собак Петю и Нору. Но с 24 февраля 2022 года президент проживает прямо в Офисе на Банковой, где обустроил себе небольшую комнату, ставшую его временным жильем.