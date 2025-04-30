Росіяни могли окупувати нове селище на Донеччині (карта боїв)

Тривають запеклі бої

Росіяни окупували ще один населений пункт у Донецькій області та мають інші просування. Триває 1162-й день повномасштабної війни, з початку доби 29 квітня до 22:00 на фронті сталося 125 бойових зіткнень.

Як повідомляє аналітичний ресурс Deep State, ворог окупував селище Суха Балка Бахмутського району. Крім того, росіяни просунулися біля Костянтинополя, Дачного, та в Торецьку.

Ситуація на фронті 29 квітня — дані Генштабу

На Торецькому напрямку росіяни здійснили шість атак. Бої тривали неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку ворог 51 раз намагався прорвати нашу оборону. Окупанти атакували у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

"Противник зазнає значних втрат – сьогодні (29 квітня, — ред.) на цьому напрямку українські воїни знешкодили 359 окупантів, 179 з них – безповоротно. Також знищено бойову броньовану машину, РСЗВ БМ-21, 19 автомобілів, дев’ять мотоциклів, міномет, ретранслятор, термінал супутникового зв’язку та 16 БпЛА. Також пошкоджено танк, три автомобілі та мотоцикл противника", — поінформували у Генштабі.

На Краматорському напрямку станом на 22:00 29 квітня було зафіксовано 13 бойових зіткнень. Бої точилися на напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Новопавлівському напрямку російська армія 12 разів атакувала поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного. Всі російські атаки Сили оборони України зупинили.

Раніше "Телеграф" розповідав про результати опитування російських солдатів, чи хочуть вони завершення війни. Лише двоє з опитаних заявили, що хочуть продовження бойових дій для того, щоб "помститися", ще 22 сказали, що хочуть досягнення цілей т.зв. "СВО".