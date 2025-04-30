Россияне могли оккупировать новый поселок на Донетчине (карта боев)

Продолжаются ожесточенные бои

Россияне оккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области, также у них есть и другие продвижения. Продолжается 1162-й день полномасштабной войны, с начала суток 29 апреля до 22:00 на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Как сообщает аналитический ресурс Deep State, враг оккупировал поселок Сухая Балка Бахмутского района. Кроме того, россияне продвинулись возле Константинополя, Дачного и в Торецке.

Ситуация на фронте 29 апреля — данные Генштаба

На Торецком направлении россияне совершили шесть атак. Бои продолжались неподалеку от Дачного, Торецкого, Крымского и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении враг 51 раз пытался прорвать нашу оборону. Оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лисовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надеевка и Андреевка.

"Противник несёт значительные потери — сегодня (29 апреля, — ред.) на этом направлении украинские воины обезвредили 359 оккупантов, 179 из них — безвозвратно. Также уничтожена боевая бронированная машина, РСЗО БМ-21, 19 автомобилей, девять мотоциклов, миномет, ретранслятор, терминал спутниковой связи и 16 БпЛА. Также повреждены танк, три автомобиля и мотоцикл противника", — проинформировали в Генштабе.

На Краматорском направлении по состоянию на 22:00 29 апреля было зафиксировано 13 боевых столкновений. Бои шли в направлениях Майского, Предтечиного, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Новопавловском направлении российская армия 12 раз атаковала около Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и в направлении Отрадного. Все российские атаки Силы обороны Украины остановили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о результатах опроса российских солдат, хотят ли они завершения войны. Лишь двое из опрошенных заявили, что хотят продолжения боевых действий для того, чтобы "отомстить", еще 22 сказали, что хотят достижения целей т.н. "СВО".