Росія збільшила обстріли України на тлі "мирних переговорів": в ООН вказали на тривожну тенденцію

Росія бреше, що готова говорити про "мир", а тим часом посилила обстріли України, щоб вбити якнайбільше цивільних

Російський режим попри свої офіційні заяви не демонструє ознак того, що він готовий до мирних переговорів щодо війни в Україні. Навпаки, на тлі розмов про "мир" росіяни значно посилили атаки на цивільне населення України.

Про це заявили заступниця генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй з політичних питань Розмарі Дікарло та помічниця генсека ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя під час засідання Ради безпеки ООН, повідомляє "Укрінформ". За заявою Дікарло, тільки у квітні росіяни вбили 151 та поранили 697 цивільних в Україні. Також росіяни били по об'єктах енергетики України, хоча брехали, що не обстрілюють їх.

"За останні кілька тижнів ми стали свідками активізації зусиль із залучення сторін до переговорів. Ці ініціативи дають надію на прогрес у досягненні припинення вогню і, врешті-решт, мирного врегулювання. Водночас ми продовжуємо бути свідками безперервних обстрілів українських міст… Вторгнення Росії є кричущим викликом фундаментальним принципам, що ставлять під загрозу стабільність у Європі й міжнародний порядок загалом. Потрібно домогтися повного, негайного і беззастережного припинення вогню як найважливішого першого кроку до припинення насильства і створення умов для встановлення всеосяжного і стійкого миру, який передбачатиме повагу до незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН", – заявила вона.

Мсуя також підтвердила, що попри заяви Росії про "мир", насправді обстріли України тільки посилилися. За її словами, Радбез ООН повинен забезпечити захист цивільного населення та критичної інфраструктури від російських терактів, а також збільшити фінансову підтримку України.

"Недостатнє фінансування змушує згортати найважливіші програми, попри те, що оперативна обстановка стає дедалі складнішою і більш небезпечною" – додала помічниця генсека ООН.

Нагадаємо, що у Кремлі цинічно відреагували на масовану атаку по Україні, внаслідок якої понад 90 людей постраждало та 12 загинуло. Там заявили, що оскільки так зване "Великоднє перемир'я" закінчилось, то удари по Києву "виправдані" та "законні". А ще раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що вбивство цивільних в Україні не є воєнним злочином. Міністр іноземних справ Росії Лавров підтвердив, що російська окупаційна армія буде й далі вбивати в Україні цивільне населення, атакуючи об'єкти цивільної інфраструктури.

Тим часом росіян дуже напружила реакція США. Спочатку Трамп дуже негативно відгукнувся про дії Росії, закликавши Путіна терміново зупинити обстріли України. А у Римі Трамп і Зеленський провели коротку зустріч перед похороном Папи Римського. Їхня розмова тривала близько 15 хвилин. Зеленський після цього повідомив, що розмова була дуже "продуктивною", але не стала вдаватися до подробиць. А Трамп раптово написав повідомлення, в якому засумнівався в тому, що Володимир Путін хоче досягти миру.