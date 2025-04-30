Як перевірити свій тариф на "Київстар": чотири простих способи

Зробити це можна на лічені секунди

У багатьох бувають ситуації, коли необхідно дізнатися про деталі свого тарифного плану: його вартість, залишок хвилин і гігабайтів інтернету, бонуси та інше, але витрачати час на прослуховування автовідповідача, щоб "пробратися" до оператора, немає. Для таких випадків існує швидкий набір, який за лічені секунди видасть необхідну інформацію.

На сайті "Київстару" у розділі підтримки розповіли, як просто та швидко перевірити свій тарифний план. Зробити це можна кількома способами.

Якщо ви авторизовані у додатку "Мій Київстар", то при вході до нього ви одразу зможете побачити, який тарифний план у вас підключений і всі деталі.

Другий варіант – швидкий набір. Для цього на телефоні необхідно набрати наступну комбінацію *100*01*2#.

Ще один варіант — на сайті "Київстар". Однак для цього спершу потрібно буде зайти в особистий кабінет, щоб отримати повну інформацію про свій тарифний план.

Останній варіант – за номером 466*66.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Київстар" дали пораду тим, хто не може додзвонитися до оператора.