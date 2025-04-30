Как проверить свой тариф на "Киевстар": четыре простых способа

Сделать это можно на считанные секунды

У многих бывают ситуации, когда необходимо узнать детали своего тарифного плана: его стоимость, остаток минут и гигабайтов интернета, бонусы и прочее, но тратить время на прослушивание автоответчика, чтобы "пробраться" к оператору, нет. Для таких случаев существует быстрый набор, который за считанные секунды выдаст необходимую информацию.

На сайте "Киевстара" в разделе поддержки рассказали, как просто и быстро проверить свой тарифный план. Сделать это можно несколькими способами.

Если вы авторизированны в приложении "Мій Київстар", то при входе в него вы сразу сможете увидеть, какой тарифный план у вас подключен и всего детали.

Второй вариант — быстрый набор. Для этого на телефоне просто необходимо набрать следующую комбинацию *100*01*2#.

Еще один вариант — на сайте "Киїівстар". Однако для этого сперва нужно будет зайти в личный кабинет, чтобы получить полную информацию о своем тарифном плане.

Последний вариант — по номеру 466*66.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Киевстар" дали совет тем, кто не может дозвониться оператору.