Биоэтанол убьет ваше авто? Развеян главный миф среди водителей

Некоторые АЗС делали это и раньше

Уже с 1 мая в Украине станет обязательным добавление биоэтанола (спирта) к бензину. Многие автомобилисты считают, что это может повредить двигателю – свойства спирта как растворителя якобы губительно скажутся на старых машинах.

Обоснованы ли их опасения, "Телеграфу" рассказал аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн: "Болтушка", которую невозможно проверить. В Украине с 1 мая в бензин будут добавлять спирт, что это значит для водителей

Что говорят водители о бензине с добавлением биоэтанола

Блогер Владислав Бовсуновский из своего опыта рассказывал, что спиртовой бензин – это нормально, если авто активно используется. Но если машина стоит или ездит мало, возникают проблемы: двигатель громче работает и реагирует с задержкой.

Будут ли проблемы с двигателями из-за биоэтанола — мнение эксперта

По словам Артема Куюна, на самом деле бензина с биоэтанолом уже немало на заправках Украины (например, на БРСМ). Бензин с содержанием биоэтанола обычно обозначается символами Е5, Е7, Е10 (цифра обозначает процент спирта). В то же время, двигатели сейчас пригодны для использования бензина, в котором до 30% биоэтанола.

"Но вопрос в этой технической культуре (смешивание спирта и бензина, — Ред.). Примеры не очень показательны. Например, мы знаем о БРСМ, крупнейшем производителе альтернативного горючего, где много биоэтанола. И мы знаем, что к этому бензину много нареканий", — говорит Куюн.

Итак, вопрос в том, будет ли смешивание происходить по правилам. Если все будет делаться правильно, даже достаточно старые двигатели не почувствуют в бензине 5% биоэтанола.

Как рассказывал "Телеграф", сейчас биоэтаноловая смесь стоит дороже обычного бензина. Однако аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко не ожидает, что цены на бензин вырастут.