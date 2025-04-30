Ера біоетанолу настала: як зміниться ціна пального з 1 травня

Додавання біоетанолу поки що не будуть стосуватися бензину з октановим числом 98 та вище

Біоетанол заправлятимуть в авто з 1 травня. Мова йде за всі АЗС, де зобов'язані змішувати бензин зі спиртом.

"Телеграф" розповідає, що відомо про біоетанол, які переваги та ризики. А також, скільки коштуватиме та чи безпечне для двигуна.

Зверніть увагу! Що це означатиме для водіїв і наскільки таке паливо безпечне для автомобіля, розповів "Телеграфу" аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн.

Що зміниться з 1 травня 2025 року

Із цього дня набуде чинності норма про обов’язковий вміст не менше 5% біоетанолу (за абсолютної похибки визначення ± 1 відсоток) в бензині. Це стосується всіх обсягів бензинів автомобільних, що відпускаються з місць оптової торгівлі пальним, місць роздрібної торгівлі пальним, крім бензинів з октановим числом 98 і вище та бензинів, що поставляються для потреб Міністерства оборони України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, та для створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Біоетанол — що це таке і навіщо потрібен

Це зневоднений етиловий спирт, отриманий із біомаси. Він має високий октановий показник (близько 106). Біоетанол додається до бензину з метою підвищення ефективності згоряння та зменшення кількості токсичних речовин у складі пального . Саме його наявність дозволяє знизити частку небезпечних ароматичних вуглеводнів, зокрема бензолу.

В Україні нові правила додавання біоетанолу поки що не будуть стосуватися бензину з октановим числом 98 та вище, а також палива для Сил Оборони.

Переваги біоетанолу

Покращене згоряння пального.

Менше шкідливих викидів.

Ефект охолодження двигуна завдяки високій теплоті випаровування.

Зниження ризику детонації.

Ризики біоетанолу

Добре розчиняє відкладення у старих паливних системах, що може призвести до засмічення фільтрів.

Може шкодити гумовим ущільненням у старих авто.

Погано запускається в мороз, якщо вміст спирту високий (понад 20%).

Збільшує витрату пального на 3–5% у порівнянні з чистим бензином.

Як реагує двигун на біоетанол

Паливо з етанолом, наприклад А-95-Е5 або А-95-Е10, не шкодить сучасним бензиновим двигунам за умови, що вміст спирту не перевищує 10% . Власникам таких авто не доведеться вносити зміни в конструкцію або проходити додаткове ТО.

Чи зміняться ціни на біоетанол

Біоетанолова суміш наразі дорожча за звичайний бензин. Але завдяки зниженню вартості нафти на світовому ринку, в роздріб ціни або залишаться на нинішньому рівні, або навіть знизяться на 3–5 гривень за літр. Про це розповів аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко у коментарі Дніпро Оперативний.

Які ціни на пальне у квітні

Станом на 29 квітня 2025 року середні ціни на пальне в Україні виглядають так:

Преміальний бензин А-95 — 58,63 гривні за літр.

Звичайний бензин А-95 — 54,81 гривні за літр.

Бензин А-92 — 52,59 гривні за літр.

Дизель — 53,54 гривні за літр.

Автогаз — 35,32 гривні за літр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не так із законом про біоетанол.