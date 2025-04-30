Ера біоетанолу настала: як зміниться ціна пального з 1 травня
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Додавання біоетанолу поки що не будуть стосуватися бензину з октановим числом 98 та вище
Біоетанол заправлятимуть в авто з 1 травня. Мова йде за всі АЗС, де зобов'язані змішувати бензин зі спиртом.
"Телеграф" розповідає, що відомо про біоетанол, які переваги та ризики. А також, скільки коштуватиме та чи безпечне для двигуна.
Зверніть увагу! Що це означатиме для водіїв і наскільки таке паливо безпечне для автомобіля, розповів "Телеграфу" аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн.
Що зміниться з 1 травня 2025 року
Із цього дня набуде чинності норма про обов’язковий вміст не менше 5% біоетанолу (за абсолютної похибки визначення ± 1 відсоток) в бензині. Це стосується всіх обсягів бензинів автомобільних, що відпускаються з місць оптової торгівлі пальним, місць роздрібної торгівлі пальним, крім бензинів з октановим числом 98 і вище та бензинів, що поставляються для потреб Міністерства оборони України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, та для створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.
Біоетанол — що це таке і навіщо потрібен
Це зневоднений етиловий спирт, отриманий із біомаси. Він має високий октановий показник (близько 106). Біоетанол додається до бензину з метою підвищення ефективності згоряння та зменшення кількості токсичних речовин у складі пального. Саме його наявність дозволяє знизити частку небезпечних ароматичних вуглеводнів, зокрема бензолу.
В Україні нові правила додавання біоетанолу поки що не будуть стосуватися бензину з октановим числом 98 та вище, а також палива для Сил Оборони.
Переваги біоетанолу
- Покращене згоряння пального.
- Менше шкідливих викидів.
- Ефект охолодження двигуна завдяки високій теплоті випаровування.
- Зниження ризику детонації.
Ризики біоетанолу
- Добре розчиняє відкладення у старих паливних системах, що може призвести до засмічення фільтрів.
- Може шкодити гумовим ущільненням у старих авто.
- Погано запускається в мороз, якщо вміст спирту високий (понад 20%).
- Збільшує витрату пального на 3–5% у порівнянні з чистим бензином.
Як реагує двигун на біоетанол
Паливо з етанолом, наприклад А-95-Е5 або А-95-Е10, не шкодить сучасним бензиновим двигунам за умови, що вміст спирту не перевищує 10%. Власникам таких авто не доведеться вносити зміни в конструкцію або проходити додаткове ТО.
Чи зміняться ціни на біоетанол
Біоетанолова суміш наразі дорожча за звичайний бензин. Але завдяки зниженню вартості нафти на світовому ринку, в роздріб ціни або залишаться на нинішньому рівні, або навіть знизяться на 3–5 гривень за літр. Про це розповів аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко у коментарі Дніпро Оперативний.
Які ціни на пальне у квітні
Станом на 29 квітня 2025 року середні ціни на пальне в Україні виглядають так:
- Преміальний бензин А-95 — 58,63 гривні за літр.
- Звичайний бензин А-95 — 54,81 гривні за літр.
- Бензин А-92 — 52,59 гривні за літр.
- Дизель — 53,54 гривні за літр.
- Автогаз — 35,32 гривні за літр.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не так із законом про біоетанол.