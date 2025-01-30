Генштаб підтримує покарання ТЦК за "бусифікацію": подробиці від нардепа

Ініціативу про покарання ТЦК за "бусифікацію" розглядали у Генштабі

У Верховній Раді України з’явився законопроект №12442, яким передбачається покарання для ТЦК та ВЛК за протиправну мобілізацію. Це включає і явище під назвою "бусифікація", коли співробітники ТЦК і поліції (найчастіше, насильно) привозять чоловіків призовного віку в центри комплектування. Ідею про покарання ТЦК за "бусифікацію" лобіювали у Генеральному штабі Збройних сил України.

Про це розповів один із авторів законопроекту, народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Георгій Мазурашу у матеріалі "Телеграфа": "Бусифікація" залишається? Що не так зі спробами покарання ТЦК.

За словами Мазурашу, на спільному засіданні правоохоронного та оборонного комітетів обговорювали "бусифікацію" та інші зловживання під прикриттям мобілізаційної роботи, які негативно впливають на ситуацію в країні.

"Було звернення генерала Баргилевича (Анатолій Баргилевич, начальник Генштабу ЗСУ, — Ред.) з пропозиціями щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства, вчинені керівниками ТЦК та СП, головами та членами ВЛК", — пояснив Мазурашу в коментарі "Телеграфу".

Тим часом занепокоєння Генерального штабу ЗСУ можна зрозуміти, адже формальне виконання плану з мобілізації працівниками ТЦК без якісної складової призову не йде на користь фронту. Крім того, як показує практика, "бусифікація" — це не панацея для виконання плану.

Наприклад, за даними "Телеграфа", Одеська та Закарпатська області до змін до законодавства про мобілізацію у травні 2024 року мали одні з найнижчих показників виконання плану. Водночас плани з резонансного відео в TikTok ці регіони перевиконували.

Раніше "Телеграф" писав, чи може "обмежено придатний" чоловік потрапити у розшук, якщо не пройде ВЛК. Оновлення медичних даних є обов'язком громадян, а не проханням.