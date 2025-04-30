Пам'ятайте "ржучого мера Каховки"? Карма спрацювала й росіяни кинули його "на підвал"

Гауляйтер Нової Каховки вирішив "привітати" місцевих жителів із Днем перемоги

В окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, так званого "голову адміністрації" Володимира Гуру затримали після скандального відео, яке розлетілося мережею. На ньому "посадовець" грубо висловлюється біля меморіалу Другої світової війни, вживаючи нецензурну лексику, жартує про "бабло" та зниклих людей.

Про це повідомили росЗМІ. Зазначається, що його поведінка викликала хвилю обурення в соцмережах і швидку реакцію окупаційної "влади". Гуру затримали й доставили до слідчого ізолятора №1 у селі Чонгар для проведення подальших слідчих дій. За словами російської воєнної кореспондентки Марії Коледи, розслідування взяло під особистий контроль "керівництво МВС Херсонської області". Зараз фігуранту скандалу закидають статтю про реабілітацію нацизму за російським законодавством. Вона передбачає до 10 років позбавлення волі.

Крім цього, за непідтвердженими даними, під час затримання Гура поводився агресивно й намагався чинити опір, тож йому також може загрожувати адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Що відомо про інцидент

Гауляйтер Нової Каховки вирішив "привітати" місцевих жителів із Днем перемоги. Псевдопосадовець реготав на камеру, не соромлячись вживати ненормативну лексику. Крім того, він намагався жартувати, хоча його спроби виглядали невдало. "Де бабло?", — зі сміхом вигукував він.

Обережно: на відео нижче присутня лайка.

Ймовірно, Гура не очікував, що це відео стане публічним. Проте хтось вирішив "злити" його промову й вона швидко розповсюдилася в інтернеті, ставши вірусною на всіх платформах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомого херсонського колаборанта Ігоря Семенчева-молодшого, який перебуває під судом в Україні, затримали в Росії. Йому було винесено вирок за отримання хабарів.