Помните "ржущего мэра Каховки"? Карма сработала и россияне бросили его "на подвал"

Гауляйтер Новой Каховки решил "поздравить" местных жителей с Днем победы

В оккупированной Новой Каховке, что на Херсонщине, так называемого "главу администрации" Владимира Гуру задержали после разлетевшегося сетью скандального видео. На нем "чиновник" грубо высказывается возле мемориала Второй мировой войны, употребляя нецензурную лексику, шутит о "бабле" и пропавших людях.

Об этом сообщили росСМИ. Отмечается, что его поведение вызвало волну возмущения в соцсетях и реакцию оккупационной "власти". Гуру задержали и доставили в следственный изолятор №1 в селе Чонгар для проведения дальнейших следственных действий. По словам российской военной корреспондентки Марии Коледы, расследование взяло под личный контроль "руководство МВД Херсонской области". Сейчас фигуранта скандала обвиняют в статье о реабилитации нацизма по российскому законодательству. Оно предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме этого, по неподтвержденным данным, во время задержания Гура вел себя агрессивно и пытался сопротивляться, поэтому ему также может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Что известно об инциденте

Гауляйтер Новой Каховки решил поздравить местных жителей с Днем победы. Псевдочиновник хохотал на камеру, не стесняясь употреблять ненормативную лексику. Кроме того, он пытался шутить, хотя его попытки выглядели неудачно. "Где бабло?" — со смехом восклицал он.

Осторожно: на видео ниже присутствует мат.

Вероятно, Гура не ожидал, что это видео станет публичным. Однако кто-то решил "слить" его речь, и она быстро распространилась в интернете, став вирусной на всех платформах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что находящегося под судом в Украине известного херсонского коллаборанта Игоря Семенчева-младшего задержали в России. Ему был вынесен приговор за получение взяток.