Не лише "Вовче лігво": де в Україні побачити справжній бункер Гітлера і як туди дістатися

Путівник по колишній ставці Гітлера під Вінницею

На території Вінницької області розташована одна з найвідоміших ставок Гітлера часів Другої світової війни — "Вервольф". Вона функціонувала як польова резиденція фюрера і зберегла свої руїни донині.

Цей історичний об’єкт відкритий для відвідувачів і став частиною меморіального комплексу. "Телеграф" розповість, як потрапити до "Вервольфу" і що там можна побачити.

"Вервольф" знаходиться поблизу селища Стрижавка, за 8–12 км від Вінниці. Комплекс будували у 1941–1942 роках, він складався з понад 80 споруд: бункери, казарми, склади, їдальні, підземні комунікації та навіть басейн.

Територію охороняли понад 1000 солдатів, а будівництво здійснювалося силами військовополонених і місцевих жителів. У 1944 році при відступі нацисти підірвали більшість об'єктів, проте частина залишків збереглася.

Ставка "Вервольф" 1942 рік - фото ВОКМ

Ставка "Вервольф" 1942 рік - фото ВОКМ

Нині руїни комплексу перетворено на Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму. Відвідувачі можуть побачити залишки бетонних укріплень, музейні експонати, знайдені під час розкопок, а також тематичні інформаційні стенди. Вартість входу — 50 грн для дорослих і 30 грн для дітей. Додатково оплачуються фотозйомка (20 грн) і відеозйомка (30 грн).

Ставка "Вервольф" сьогодення - фото ВОКМ

Ставка "Вервольф" сьогодення - фото ВОКМ

Ставка "Вервольф" сьогодення - фото ВОКМ

Добратися до місця можна з Вінниці. Громадським транспортом — маршруткою до зупинки "Кемпінг" у Стрижавці, далі пройти пішки близько 20 хвилин. Автомобілем — трасою М21 у бік Житомира, орієнтир — дорожній знак на "Вервольф".

У Польщі також є подібна історична пам’ятка — "Вовче лігво", розташоване в Мазурських лісах. Це ще одна ставка Гітлера, відома насамперед тим, що саме там у 1944 році був здійснений невдалий замах на фюрера. Як і "Вервольф" на Вінниччині, вона частково збереглася і доступна для туристів. Обидві локації залишаються свідченнями воєнного минулого Європи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що історик пояснив, як Путін повторив прийом Гітлера. Сергій Махун переконаний, що все нове — добре забуте старе.