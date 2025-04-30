Не только "Волчье логово": где в Украине увидеть настоящий бункер Гитлера и как туда добраться

Путеводитель по бывшей ставке Гитлера под Винницей

На территории Винницкой области расположена одна из известнейших ставок Гитлера времен Второй мировой войны — "Вервольф". Она функционировала как полевая резиденция фюрера и сохранила свои руины по сей день.

Этот исторический объект открыт для посетителей и стал частью мемориального комплекса. "Телеграф" расскажет, как попасть в "Вервольф" и что там можно увидеть.

"Вервольф" находится вблизи поселка Стрижавка, в 8–12 км от Винницы. Комплекс строили в 1941–1942 годах, он состоял из более чем 80 построек: бункеры, казармы, склады, столовые, подземные коммуникации и даже бассейн.

Территорию охраняли более 1000 солдат, а строительство осуществлялось силами военнопленных и местных жителей. В 1944 году при отступлении нацисты взорвали большинство объектов, однако часть остатков сохранилась.

Ставка "Вервольф" 1942 год — фото ВОКМ

Ставка "Вервольф" 1942 год — фото ВОКМ

В настоящее время руины комплекса превращены в Историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма. Посетители могут увидеть остатки бетонных укреплений, музейные экспонаты, найденные при раскопках, а также тематические информационные стенды. Стоимость входа – 50 грн для взрослых и 30 грн для детей. Дополнительно оплачиваются фотосъемка (20 грн.) и видеосъемка (30 грн.).

Ставка "Вервольф" сегодня — фото ВОКМ

Ставка "Вервольф" сегодня — фото ВОКМ

Ставка "Вервольф" сегодня — фото ВОКМ

Добраться до места можно из Винницы. Общественным транспортом — маршруткой до остановки "Кемпинг" в Стрижавке, дальше пройти пешком около 20 минут. Автомобилем — по трассе М21 в сторону Житомира, ориентир — дорожный знак на "Вервольф".

В Польше также есть подобная историческая достопримечательность — "Волчье логово", расположенное в Мазурских лесах. Это еще одна ставка Гитлера, известная прежде всего тем, что именно там в 1944 году было совершено неудачное покушение на фюрера. Как и "Вервольф" в Винницкой области, она частично сохранилась и доступна для туристов. Обе локации остаются свидетельством военного прошлого Европы.

Напомним, ранее " Телеграф" писал, что историк объяснил, как Путин повторил прием Гитлера. Сергей Махун убежден, что все новое хорошо забытое старое.