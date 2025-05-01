Червона лінія чи трагедія? Що "Правий сектор" думає про визнання Криму російським і кордони 1991 року

Союзники України не можуть на свій розсуд змінювати наші кордони

Заяви оточення Дональда Трампа та самого президента США про визнання окупованого українського Криму за Росією не мають для Києва жодного значення, оскільки півострів записаний у нашій Конституції як територія України. Навіть через 50 років Україна не повинна відмовлятися від нього.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Головного штабу ДУК "Правий сектор" Олександр Сачко. Він пояснив, чому кордони 1991 року залишаються для ПС червоними лініями.

Більше читайте у публікації: "Росіяни більше хочуть перемогти, ніж ми: начальник штабу ДУК "Правий сектор" про "бусифікацію", розпад РФ та червоні лінії".

— Попри ідеалістичний світогляд, ми абсолютно об'єктивно оцінюємо дійсність. І розуміємо наші можливості і ті пріоритети, які стоять перед державою загалом. З іншого боку, є Конституція України, де чорним по-українськи написано чітко, що Україна є самостійною, незалежною державою. В певних кордонах. Міжнародно визнаних! В тому числі, і нашими, прости Господи, сусідами. І при всій повазі до американського народу, Сполучених Штатів, наших європейських партнерів, союзників і всіх-всіх-всіх, вони не можуть просто на свій розсуд змінювати наші кордони і вказувати нам, що робити. Точно ні, — каже націоналіст.

За його словами, США можуть про що завгодно домовлятися з нашими ворогами, але це їхні домовленості, до нас вони не мають жодного стосунку.

— Є Конституція України, де чітко вказано, що Крим є українським. Луганська, Донецька області є українськими. Харківська і Запорізька і Херсонська області — українські. Тому бережімо нашу Конституцію. Там все чітко прописано. І ми будемо все робити для того, щоб ці норми були виконані.

Ми повернемося до тих кордонів, які були в 1991 році. Це буде через 5 років, через 10, через 50 років… Але ми це зробимо. Важливо це робити будь-якими способами, — пояснює лідер ДУК.

На його думку, згода втомленого від війни суспільства на територіальні поступки агресору заради прискорення закінчення війни буде величезною помилкою і навіть трагедією.

— Це буде трагедією не тому, що ми щось втратимо, а тому, що це буде прецедент для того, щоб втрачати і далі. Якщо ми на це погодимося, ми будемо втрачати далі. Ми частково втратили Крим і це стало прецедентом для втрати Луганської і Донецької області. Це ланцюгова реакція, яку потрібно зупинити. Інакше не залишиться нічого, — каже військовий.

Росіянам не потрібна Донецька і Луганська області. Їм потрібна вся Україна. Їм потрібні Балтійські країни, частина Польщі. Їм потрібно остаточно закрити питання з Білоруссю. Вони чітко заявляють, що вони хочуть: вони відновлюють Радянський Союз, Варшавський блок, — підсумував Олександр Сачко.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" умови миру з Росією.