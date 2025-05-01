Красная линия или трагедия? Что "Правый сектор" думает о признании Крыма российским и границах 1991 года

Союзники Украины не могут по своему усмотрению менять наши границы

Заявления окружения Дональда Трампа и самого президента США о признании оккупированного украинского Крыма за Россией не имеют для Киева никакого значения, поскольку полуостров записан в нашей Конституции как территория Украины. Даже спустя 50 лет Украина не должна отказываться от него.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник Главного штаба ДУК "Правый сектор" Александр Сачко. Он объяснил, почему границы 1991 остаются для ПС красными линиями.

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— Несмотря на идеалистическое мировоззрение, мы объективно оцениваем действительность. И понимаем наши возможности и приоритеты, которые стоят перед государством в целом. С другой стороны, Конституция Украины, где черным по-украински написано четко, что Украина является самостоятельным, независимым государством. В определенных границах. Международно признанных! В том числе, и нашими, прости Господи, соседями. И при всем уважении к американскому народу, Соединенным Штатам, нашим европейским партнерам, союзникам и всем-всем-всем, они не могут просто по своему усмотрению менять наши границы и указывать нам, что делать. Точно нет, — говорит националист.

По его словам, США могут о чем угодно договариваться с нашими врагами, но это их договоренности, к нам они не имеют никакого отношения.

— Есть Конституция Украины, где четко указано, что Крым — украинский. Донецкая область — украинская. Поэтому давайт чтить нашу Конституцию. Там все ясно прописано. И мы будем делать все для того, чтобы эти нормы были выполнены.

Мы вернемся к границам, которые были в 1991 году. Это будет через 5 лет, через 10, через 50 лет… Но мы это сделаем. Важно это делать любыми способами, — объясняет лидер ДУК.

По его мнению, согласие уставшего от войны общества на территориальные уступки агрессору ради ускорения окончания войны будет огромной ошибкой и даже трагедией.

— Это будет трагедией не потому, что мы что-то потеряем, а потому, что это будет прецедент для того, чтобы терять и дальше. Если мы согласимся на это, мы будем терять дальше. Мы частично потеряли Крым, и это стало прецедентом для потери Луганской и Донецкой области. Это цепная реакция, которую нужно остановить. Иначе ничего не останется, — говорит военный.

Русским не нужна Донецкая и Луганская области. Им нужна вся Украина. Им нужны Балтийские страны, часть Польши. Им нужно окончательно закрыть вопрос с Беларусью. Они четко заявляют, что они хотят: они восстанавливают Советский Союз, Варшавский блок, — подытожил Александр Сачко.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" условия мира с Россией.