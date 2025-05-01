Росіяни атакували Запоріжжя дронами: що відомо про наслідки (фото)

Окупанти вдарили по місту вже 10 раз

Увечері 1 травня російські війська завдали щонайменше 10 ударів по Запоріжжю. Армія РФ використовує дрони-камікадзе типу "шахед".

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. "Надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце", — дописав голова ОВА.

Оновлено: Вже відомо про вісьмох поранених внаслідок атаки військ РФ у Запоріжжі. Одна людина загинула. Один чоловік під завалами, рятувальники роблять все можливе, щоб його деблокувати, повідомив керівник ОВА Федоров.

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя загинув 61-річний чоловік. Під завалами є люди. Щонайменше три людини отримали поранення.

В ОВА опублікували наслідки ворожої атаки по місту. На фото навчальний заклад:

За його словами, внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі, є постраждалі. Інформація про масштаби руйнувань і кількість травмованих уточнюється.

Крім того, очільник адміністрації опублікував першу фотографію з наслідками російського удару по місту:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що безпілотники типу "Шахед", які Росія активно застосовує для атак на території України, складаються переважно з іноземних деталей. За оцінками експертів, вартість одного такого апарата сягає приблизно 50 тисяч доларів.