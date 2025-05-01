Россияне атаковали Запорожье дронами: что известно о последствиях (фото)

Оккупанты ударили по городу уже 10 раз

Вечером 1 мая российские войска нанесли по меньшей мере 10 ударов по Запорожью. Армия РФ использует дроны-камикадзе типа "шахед".

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. "Поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место", — дописал глава ОВА.

По его словам, в результате атаки в городе вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Информация о масштабах разрушений и количестве травмированных уточняется.

Обновлено: В результате российского обстрела Запорожья погиб 61-летний мужчина. Под завалами есть люди. По меньшей мере, три человека получили ранения.

В ОВА опубликовали последствия вражеской атаки по городу. На фото учебное заведение:

Кроме того, глава администрации опубликовал первую фотографию с последствиями российского удара по городу:

Напомним, ранее Телеграф писал, что беспилотники типа "Шахед", которые Россия активно применяет для атак на территории Украины, состоят преимущественно из иностранных деталей. По оценкам экспертов, стоимость одного такого аппарата составляет примерно 50 тысяч долларов.