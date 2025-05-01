Одяг охоронця прошили пулі. З’явились перші фото Стерненка з лікарні та подробиці про його стан

Життю активіста нічого не загрожує

Відомий український активіст та волонтер Сергій Стерненко опублікував свої перші фото з лікарні після збройного нападу. Попри поранення, волонтер запевнив, що його стан стабільний і життю ніщо не загрожує.

"Не сьогодні, обісцяні росіяни. Не сьогодні. Ще потанцюю на ваших могилах!" — написав Стерненко у своєму Instagram. Також у телеграм-каналі активіст оприлюднив світлини одягу свого охоронця, який був прострелений кулями.

"Одному з охоронців пощастило ще більше за мене. Цю кофту куля прошила, але сам він абсолютно цілий. Буквально диво," — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 1 травня, Сергій Стерненко повідомив про напад на нього в Києві. Активіст особисто написав про це у власному телеграм-каналі, вказавши: "На мене скоєно напад. Поранений". Пізніше він уточнив, що нападником виявилася жінка.

Фото Стерненка з лікарні

Після операції Стерненко розповів, що куля пройшла навиліт і не зачепила життєво важливих органів. "Ще раз дякую СБУ. І вам усім. Обіймаю кожного та кожну. І люблю нашу найкращу націю чудових людей", — зазначив волонтер.

Служба безпеки України підтвердила факт замаху та повідомила про затримання нападниці. "Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", — йдеться в офіційному повідомленні СБУ.

Цей напад став уже третім замахом на активіста. Перший стався 7 лютого 2018 року біля його будинку в Одесі, коли двоє невідомих напали на Стерненка, спричинивши йому струс мозку та численні забої.

Саме сім років тому, 1 травня 2018 року, в Одесі відбувся другий напад на активіста. Тоді йому вистрелили в потилицю з травматичного пістолета. Попри поранення, Стерненку вдалося самостійно затримати нападника. Його засудили до 10 років позбавлення волі за замах на вбивство та незаконне зберігання зброї, зараз він відбуває покарання.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилося відео замаху на Стерненка та затримання нападниці. На кадрах видно момент пострілу.