Одежду охранника прошили пули. Появились первые фото Стерненко из больницы и подробности о его состоянии

Жизни активиста ничего не угрожает

Известный украинский активист и волонтер Сергей Стерненко опубликовал свои первые фото из больницы после вооруженного нападения. Несмотря на ранения, волонтер заверил, что его состояние стабильное и жизни ничто не угрожает.

"Не сегодня, обещанные россияне. Не сегодня. Еще потанцую на ваших могилах!" – написал Стерненко в своем Instagram. Также в телеграмм-канале активист обнародовал фотографии одежды своего охранника, простреленного пулями.

"Одному из охранников повезло еще больше меня. Эту кофту пуля прошила, но сам он абсолютно цел. Буквально чудо", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 1 мая, Сергей Стерненко сообщил о нападении на него в Киеве. Активист лично написал об этом в собственном телеграмм-канале, указав: "На меня совершено нападение. Раненый". Позже он уточнил, что нападающим оказалась женщина.

Фото Стерненко из больницы

После операции Стерненко рассказал, что пуля прошла навылет и не затронула жизненно важные органы. "Еще раз спасибо СБУ. И вам всем. Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей", — отметил волонтер.

Служба безопасности Украины подтвердила факт покушения и сообщила о задержании нападавшей. "Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте", — говорится в официальном сообщении СБУ.

Это нападение стало уже третьим покушением на активиста. Первый произошел 7 февраля 2018 года у его дома в Одессе, когда двое неизвестных напали на Стерненко, что повлекло сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Именно семь лет назад, 1 мая 2018 года, в Одессе произошло второе нападение на активиста. Тогда ему выстрелили в затылок из травматического пистолета. Несмотря на ранения, Стерненко удалось самостоятельно задержать нападающего. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство и незаконное хранение оружия, сейчас он отбывает наказание.

Ранее "Телеграф" писал, что появилось видео покушения на Стерненко и задержание нападающей. На кадрах виден момент выстрела.