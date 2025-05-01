З’явилося відео замаху на Стерненка та затримання нападниці

Цей напад на нього далеко не перший

У мережі поширюється відео нападу на Сергія Стерненка, відомого українського волонтера, блогера та активіста, який висвітлює тему війни Росії проти України та збирає донати для ЗСУ.

Внаслідок замаху, що стався в четвер, 1 травня, він отримав поранення. На кадрах видно момент пострілу та затримання нападниці.

Вулична камера зняла, як жінка чекала Сергія Стерненка біля ганку будівлі, де він на той момент перебував. Потім активіст вийшов у супроводі двох чоловіків та попрямував до автомобіля.

Жінка почала стріляти – в цей момент її скрутив один із чоловіків, а другий повіз потерпілого до лікарні.

Нагадаємо, Стерненко вже повідомив у соцмережах, що його прооперували — куля, яку випустила нападниця, пройшла навиліт і не торкнулася життєво важливих органів.

"Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я нічого вже не міг би писати", — написав він.

У СБУ підтвердили, що запобігли вбивству відомого громадського активіста та волонтера.

З цього випливає, що чоловіки, які супроводжували Стерненка, – співробітники спецслужби.

Раніше "Телеграф" розповів історію всіх нападів на відомого українського активіста Сергія Стерненка. Їх сталося чимало.