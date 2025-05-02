У Житомирі школи відправили на дистанційку через екологічну ситуацію

Влада закликає не виходити на двір

У Житомирі 2 травня всі школи перейшли на дистанційне навчання через загрозу забруднення повітря. Причиною стала пожежа на сміттєзвалищі, яку рятувальники намагаються загасити з ночі.

Міська влада також скасувала всі спортивні заходи на вулиці та заборонила прогулянки дітей у дитсадках. Про це повідомляє Житомирська міська рада.

За інформацією міської влади, уночі з 1 на 2 травня на місці пожежі працював 31 рятувальник та 9 одиниць спеціальної техніки. Поширення вогню по території полігону, за словами чиновників, вдалося зупинити.

Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб разом з екологами міськради зараз перевіряють якість повітря в місті, щоб визначити рівень забруднення.

Якість повітря у Житомирі станом на 8:00 2 травня за даними SaveEcoBot

Дитячі садочки Житомира продовжують працювати у звичайному режимі, проте прогулянки дітей на свіжому повітрі тимчасово скасовані. Також скасували всі спортивні змагання та тренування, що мали відбутися надворі.

Міська влада запевняє, що оперативно інформуватиме громадян про подальший розвиток ситуації. Тим часом жителі міста в соцмережах вимагають пояснень, хто відповість за постійні пожежі на сміттєзвалищі, які отруюють людей та довкілля, і чому такі небезпечні об'єкти залишаються без належної охорони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що сміттям засипали сектор біля поховань військових на Житомирщині. "Це така вдячність Героям?", — кажуть комунальники.