В Житомире школы отправили на дистанционку из-за экологической ситуации

Власти призывают не выходить на улицу

В Житомире 2 мая все школы перешли на дистанционное обучение из-за угрозы загрязнения воздуха. Причиной стал пожар на свалке, которую спасатели пытаются потушить с ночи.

Городские власти также отменили все спортивные мероприятия на улице и запретили прогулки детей в детсадах. Об этом сообщает Житомирский городской совет.

По информации городских властей, ночью с 1 на 2 мая на месте пожара работал 31 спасатель и 9 единиц специальной техники. Распространение огня по территории полигона, по словам чиновников, удалось остановить.

Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней вместе с экологами горсовета сейчас проверяют качество воздуха в городе, чтобы определить уровень загрязнения.

Качество воздуха в Житомире по состоянию на 8:00 2 мая по данным SaveEcoBot

Детские сады Житомира продолжают работать в обычном режиме, однако прогулки детей на свежем воздухе временно отменены. Также отменили все спортивные соревнования и тренировки, которые должны были состояться на улице.

Городские власти уверяют, что оперативно будут информировать граждан о дальнейшем развитии ситуации. Между тем, жители города в соцсетях требуют объяснений, кто ответит за постоянные пожары на свалке, отравляющие людей и окружающую среду, и почему такие опасные объекты остаются без надлежащей охраны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мусором засыпали сектор у захоронений военных в Житомирской области. "Это такая благодарность Героям?", — говорят коммунальщики.