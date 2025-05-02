Геополітичний інструмент та приклад для інших: як в США розцінюють підписання з Україною угоди про копалини

Президент Трамп просуває ідею, що США повинні збільшувати свої закордонні активи, а не зобов'язання

Адміністрація президента США Дональда Трампа бачить угоду про українські корисні копалини, як інструмент своєї геополітичної переваги. Вона розглядається у Білому домі, як модель для подальших міжнародних угод – заради реалізації стратегії Трампа щодо забезпечення доступу США до активів та прибутків за кордоном в обмін на вагомість Сполучених Штатів, як союзників.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела серед американських високопосадовців. Зазначається, що угода фактично надає США "право першої ночі" щодо доступу до нових проєктів з розробки українських природних ресурсів – що було однією з ключових вимог президента Трампа.

Один з чиновників міністерства фінансів США сказав виданню, що угоду про копалини уряд США розглядає, як спосіб дати американському народу можливість долучитися до економічного зростання регіонів світу, які раніше підтримувалися США через гранти або кредити. Угода, яка охоплює українські ресурси, відображає намір Трампа збільшувати через зовнішню політику саме активи США, а не зобов'язання.

"Це повністю відповідає підходу адміністрації Трампа до дипломатії. Міністр фінансів заявив, що економічна безпека — це національна безпека, і це, безумовно, збігається зі схильністю Трампа до укладання угод, а не до дипломатії", — прокоментувала це ексчиновниця уряду США часів Байдена Торрі Тауссіг.

Нагадаємо, що Україна та США 30 квітня уклали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови під керівництвом Вашингтона та Києва, який буде займатися видобутком українських корисних копалин та спрямовувати гроші на відбудову України. В США підтвердили укладення угоди та назвали цей момент "історичним".

Втім, є проблеми: західні ЗМІ вважають, що обом країнам, цілком ймовірно, нібито доведеться чекати років десять, або й навіть і більше, перш ніж угода щодо видобутку корисних копалин почне приносити реальний прибуток та фінансову вигоду обом сторонам. Причина в тому, що інвестори мають побоювання щодо інвестицій у країну, яка постраждала від війни.

При цьому раніше "Телеграф" писав, що кажуть західні експерти та медіа про підписану угоду щодо українських надр — аналіз від міжнародної оглядачки Ольги Кирилової. Там прогнози значно оптимістичніші. Також "Телеграф" детально розповідав, які корисні копалини ховаються в надрах України.