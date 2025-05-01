Трамп придумав страшне покарання для покупців іранської нафти: постраждають великі країни

Нові санкції вдарять по багатьох країнах

Президент США Дональд Трамп оголосив про нові масштабні санкції проти країн, які купують нафту та нафтохімічні продукти в Ірану. Він попередив, що всім державам, які продовжують таку торгівлю з Іраном, буде заборонено вести бізнес зі Сполученими Штатами.

"Увага: Усі закупівлі іранської нафти або нафтохімічної продукції мають бути припинені негайно! Будь-яка країна чи особа, яка купує будь-яку кількість нафти або нафтохімікації з Ірану, буде негайно піддана вторинним санкціям", — заявив Трамп у соцмережах. Ці санкції означають, що порушникам "не буде дозволено вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки будь-яким чином".

Наразі головним покупцем іранської нафти залишається Китай, на який припадає майже 91% всього експорту нафти з Ірану у 2024 році. Китайські нафтопереробні заводи, особливо в провінції Шаньдун, активно закуповують іранську нафту через її нижчу ціну.

Для обходу чинних обмежень Іран використовує так званий "темний флот" — танкери, що вимикають свої транспондери, щоб уникнути виявлення. Часто іранська нафта транспортується під виглядом продукції з інших країн, таких як Малайзія, Оман або ОАЕ.

Серед інших імпортерів іранської нафти фігурують Індія, Туреччина та ОАЕ. Хоча їхні обсяги закупівель значно менші порівняно з Китаєм, ці країни також тепер ризикують потрапити під американські санкції.

Іран повідомляє про експорт нафти до 17 країн, включаючи деякі європейські держави. Конкретні дані щодо обсягів та покупців приховуються через "чутливість" інформації в умовах санкцій.

Втім, подібних всеохопних рішень стосовно Росії, яка веде повномасштабну війну проти України, досі не було запроваджено. Багато країн, зокрема Китай та Індія, продовжують купувати російську нафту, незважаючи на західні санкції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у порту Ірану стався потужний вибух. Причиною вибуху могли стати хімікати усередині контейнерів, які неправильно зберігалися.