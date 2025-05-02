Смешил Путина, породнился с Марченко, но не стал предателем: где сейчас звезда "Дизель шоу" Сморигин

Более 15 лет Сморигин вместе с семьей проживал в Украине

Юморист Евгений Сморигин, как и его коллега Дмитрий Танкович, родился в Беларуси, но успешную карьеру построил в Украине. И когда Россия вторгалась на нашу территорию, шоумен не стал предателем, а наоборот, делает со своей стороны все возможное, чтобы помочь ВСУ.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал звезда "Дизель шоу" Евгений Сморигин и что говорит о войне. Мы узнали некоторые подробности его жизни.

Евгений Сморигин — что известно о звезде "Дизель шоу"

Комик Евгений Сморигин родился 28 января 1979 году в Минске, где окончил школу и театральный институт. Его увлечение сценой началось еще в юности, когда он организовал команду КВН "ЧП" (ЧП — школьное прозвище Евгения), которая создавала качественный юмористический контент, поэтому три сезона играла в Высшей лиге, а в 2005 году завоевала "бронзу" в финале.

Евгений Сморигин в молодости

В интервью Евгений рассказывал, что ему и его команде КВН несколько раз приходилось выступать перед президентом России Владимиром Путиным, а также Александром Лукашенко, но в 2000-е годы это было весело и забавно.

А в 2020 году Сморигин осознал, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко не человек, а уже зверь. По его словам, он избивал, убивал людей в камерах и не смог по-человечески, а только жестокостью, подавлять народные протесты. Тогда он выбрал для себя сторону, осознав, что такой человек не может находиться при власти.

Евгений Сморигин стал звездой "Дизель-шоу"

После распада команды Сморигин работал над различными белорусскими, украинскими и российскими телепроектами, в том числе был ведущим шоу "Україна має талант". С 2015 года Евгений является участником "Дизель шоу", он умело примеряет на себе различные сценические образы, но больше всего зрителям нравится его образ "бабы Жени".

Евгений Сморигин в образе "бабы Жени"

Где сейчас Евгений Сморигин и что говорит о войне

Вместе с семьей Евгений более 15 лет живет в Украине и давно выучил язык. Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, его жена и трое детей находились в Киевской области. Им пришлось неделю жить в подвале и прятаться от ракет.

Евгений Сморигин встретил войну с семьей в Киеве

Затем Евгений принял решение выехать с родными за границу, учитывая, что у него был белорусский паспорт, он смог пересечь границу. С семьей он жил в Болгарии.

Но в одном из интервью, звезда "Дизель-шоу" дал четко понять, что несмотря на белорусский паспорт, он не считает своей родиной государство, из которого разрешили обстреливать ракетами его семью.

Евгений Сморигин вместе с женой и детьми

А в 2023 году Евгений признался, что стал кумом телеведущей Оксаны Марченко, которая предала Украину и сейчас находится в России. Они познакомились с ней во время работы на канале "СТБ" и подружились. Сморигин предложил ей породниться, потому что считал ее верующим человеком.

Евгений Сморигин стал кумом предательницы Марченко

Марченко крестила его дочь Лизу, но с начала полномасштабной войны актер и его семья перестали общаться с предательницей.

Что касается войны, то звезда "Дизель шоу" осудил российскую агрессию, он назвал Путина "дьяволом", а Лукашенко — "прислужником и шутом". На своей странице в Instagram Евгений Сморигин открыто поддерживает Украину, он показывает миру, какие военные преступления совершают россияне на территории нашей страны, а также гастролирует с коллегами "Дизель шоу", собирая деньги на ВСУ.

Евгений Сморигин поддерживает ВСУ

Владимира Зеленского, с которым когда-то выступал на одной сцене, актер назвал "героем", потому что он остался в стране, когда у него была возможность уехать.

"Он осознавал, что его могут ликвидировать в первую очередь. Но он остался со своей страной. И на первых порах он этим поддержал дух армии, дух всех людей, тероборона была. Этих людей, которые отбивали Киев от врага", — отметил Сморигин.

Евгений Сморигин назвал Зеленского "героем"

Известно, что Евгений давно вернулся в Украину и сейчас находится здесь, о чем свидетельствует геолокация его аккаунта. Социальные сети он ведет не очень активно, но вчера в образе бабы Жени Евгений записал видео, в котором сообщил поклонникам, что "Дизель шоу" этим летом выступят на фестивале в Болгарии в детском лагере "Вместе", где будут смешить, танцевать и помогать Украине. На этом фестивале, к слову, выступят и многие другие украинские артисты.

Евгений Сморигин поддерживает Украину

"Телеграф" писал ранее, как звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов выглядел в молодости. Он создал команду КВН и работал на российском ТВ.