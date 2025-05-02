Українці порівняли ціни в АТБ в 2021 році і зараз - це відео може довести до сліз

Чимало хто хотів би повернутися в 2021 рік

"Краще б ми цього не бачили" — саме так починається відео в TikTok, яке стрімко набирає популярності у мережі. Автор порівнює ціни в супермаркеті АТБ у 2021 та 2025 роках. Користувачі соціальних мереж шоковані тим, наскільки зросли ціни за останні чотири роки. Каталог із цінниками чотирирічної давності став справжнім тригером для обговорень — чимало товарів подорожчали в рази.

Дівчата, які опублікували ролик, порівняли декілька продуктів. Так, кава Jacobs коштувала 39,90 грн, тепер — 149,90. Скумбрія зросла в ціні з 41,20 грн до 94,40, макарони — з 23,30 до 53 грн, морозиво — з 9,90 до 35,90, а зубна паста — з 39,80 до 88,90 грн. Особливо вразила ціна підгузків: якщо у 2021 році за упаковку просили 174,90 грн, то тепер — понад 300 грн.

Користувачі в коментарях не стримували емоцій. "Гірше не буде, казали вони", — написав один із глядачів.

Інший додав: "Зате стабільно виплати на дитину 860 грн". Не обійшлося і без гостріших реплік: "Дівчатка,подивіться курс долара і євро у 21 році. Що ж порівнювати?!" або "Ціни європейські зробили, а зарплати забули".

Окремі коментатори звернули увагу на відрив реальних зарплат від темпів зростання цін. "У 2021 році моя зарплата була майже 30 тисяч — це десь 1200 доларів. Зараз — ледь 25 тисяч, і це вже менше ніж 600 доларів", — йдеться в одному з коментарів. Інші ж навпаки вважають, що зарплати зросли: "Тоді була 15-20, а зараз 40-45".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вартість продуктів і побутових товарів в Україні продовжує зростати, викликаючи подив у споживачів. Так, за кілограм черешні на ринку вже просять 2400 гривень, а звичайне кухонне сито в одній із популярних торгівельних мереж продається за 2500 гривень.