"Там проба срібла має бути за таку ціну". Вартість кухонного приладдя в "Епіцентрі" шокувала українців (відео)

Йдеться про преміальний посуд

Ціни на продукти побутові речі в Україні продовжують дивувати. Наприклад, кілограм черешні коштує 2400 гривень, а кухонне сито в одній з популярних мереж коштує 2500 гривень.

Про це розповіла користувачка TikTok. Її шокували ціни на кухонне приладдя у "Епіцентрі". Зокрема там продають кухонний пензлик за 1099 гривень. І це — ціна зі знижкою, початкова вартість була 1249 гривень.

Також у продажу є сито зі знижкою за 2599 гривень. До акції воно коштувало 3179 гривень.

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Який посуд продають за "космічними цінами"

Кухонний пензель та сито за високими цінами, показані дівчиною, вироблені німецькою компанією WMF. Вона продає посуд і кухонну техніку преміального класу. Ціни в них відповідні: наприклад, набір кухонних гаджетів WMF PROFI PLUS на 6 предметів коштує 4 799 гривень по акції, повна ціна — 5 999 гривень. Зокрема таке приладдя призначене для шеф-кухарів.

Як відреагували в мережі

"Іди в Аврору там 40 гривень", "Це німецький бренд, який вартує своїх грошей. Звісно, в порівнянні з українськими зарплатами ціна космос", "Пошукайте — там проба срібла має бути за таку ціну", "Це ціни для депутатів Верховної Ради", — пишуть в коментарях.

Як розповідав "Телеграф", у Львові продають "шедевральну" рослину в горщику за 170 тисяч гривень. Йдеться про 30-річний рододендрон Catawbiense Grandiflorum — кущі із неймовірними ліловими квітами.